100 de poliţişti acţionează pe perioada Festivalului Summer Well Potrivit sursei citate, politistii monitorizeaza traficul rutier si sunt prezenti pe tronsoanele de afluire si defluire catre locul de desfasurare a evenimentului. De asemenea, oamenii legii desfasoara actiuni si patruleaza in zona, pentru prevenirea incidentelor si pentru interventia prompta, acolo unde va fi nevoie.



IPJ Ilfov anunta ca vor fi efectuate controale, impreuna cu celelalte institutii abilitate, pentru verificarea respectarii legislatiei de catre agentii economici si societatea de paza angrenata in activitate.



Politistii ilfoveni recomanda participantilor la festival… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 100 de politisti actioneaza, in sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru mentinerea ordinii si linistii publice in zona de desfasurare a festivalului Summer Well, se arata intr-un comunicat al IPJ Ilfov. Potrivit sursei citate, politistii monitorizeaza…

- Polițiștii de frontiera prefigureaza o creștere a traficului de persoane si mijloace de transport prin punctele de frontiera de la granița cu Ungaria in aceasta perioada a concediilor. De aceea, au inceput sa ia masuri de fluidizare a traficului in punctele de trecere a frontierei și asigurarii…

- Polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul soțului ministrului de Interne, Carmen Dan, Corneliu Daniel Dan, care a fost gasit mort, marți, in locuința sa din Videle, județul Teleorman, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Purtatorul de cuvant…

- Inspectoratul de Politie Judetean Salaj a luat masuri suplimentare pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2018. Peste 160 de infractiuni au fost constatate si 3.211 sanctiuni contraventionale au fost aplicate,…

- Politia americana din Orlando a anuntat moartea copiilor si pe cea a criminalului. Politistii au descins la locul tragediei dupa un apel telefonic de la prietena criminalului, scrie presa americana. Inainte de sosirea Politiei, barbatul a deschis focul si asupra unui politist pe care l-a ranit…

- Sambata, 9 iunie 2018, in jurul orei 24.00, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata de catre angajatul unei statii de carburant cu privire la faptul ca soferul unui autoturism a alimentat cu combustibil in valoare de 395 de lei si a plecat fara sa plateasca. La scurt timp de la sesizare, politistii…

- Un accident rutier grav s-a produs la Razboieni din cauza…soarelui, care l-ar fi orbit pe șoferul vinovat. Polițiștii au inceput deja o ancheta, dar o filmare facuta cu o camera de pe bordul unei mașini care circula in spate ar putea desluși cauza accidentului. Cel mai probabil, din cauza soarelui care…

- Politia ieseana a intocmit un dosar penal dupa ce, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma. Politistii s au autosesizat si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii de comercializare de produse alterate in cadrul…