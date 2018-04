Carla’s Dreams revin pentru al treilea an consecutiv sa umple Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts si Global Records! Show-ul se numește “Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja indragite de fanii artiștilor. Mai sunt 10 zile pana la concert iar doua categorii de bilete sunt aproape sold out! “Sunt multe feluri de a anunța un concert. Mai pompos sau mai simplu. Dar ținand cont ca este al treilea de acest tip – consideram ca ne putem permite sa spunem ca este tradiție…