- Peste 6.600 de incendii la locuințe (in medie 18 pe zi), au avut loc anul trecut in Romania. Potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), incendiile au afectat 1.125 de persoane, din care 268 și-au pierdut viața. Un incendiu descoperit și anunțat din timp are șanse…

- Un dispecer ISU Cluj a salvat, marți, viața unui bebeluș de numai 3 luni. Florin era in tura, cand o femeie a sunat la 112, disperata ca nepotul ei este inconștient. A urmat o misiune contracronometru, in care dispecerul a dat indicații familiei pentru a interveni repede și corect, astfel incat viața…

- O femeie in varsta de 70 de ani a decedat, duminica, in urma unui incendiu izbucnit intr-o casa din Corlateni, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani

- La mai bine de 24 de ore de la tragedia de la Ferma Dacilor, unde șapte oameni au ars de vii, Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a prezentat primele masuri dupa incendiul devastator.

- Accidentul s-a produs sambata, in jurul amiezii, cand trei barbați lucrau pentru curațarea unei fantani, iar malul acesteia s-a surpat peste unul dintre ei.Unul dintre ei a fost surprins sub un strat de aproximativ doi metri de pietre și pamant, iar la fața locului s-au deplasat pompierii militari cu…

