10 la Foc Automat – Smiley @Virgin Radio Breakfast

- Daca ar fi sa rezumam primul Virgin Radio Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei Niculae la un singur cuvant, acesta ar fi „emoție”. Ne-au fost alaturi peste 20 de invitați in cele 27 de ore ON AIR și astfel am realizat cel mai lung matinal din istoria radioului romanesc! Nimic nu ar fi fost posibil…

- 19:35 – Ana Baniciu ne-a cantat LIVE și On Air la Virgin Radio Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei Niculae! Daca ai ratat momentul, il vei gasi mereu aici: https://www.facebook.com/VirginRadioRomania/videos/242285704475334 18:20 – Am vorbit cu Lucy Faur despre fashion și tot ce inseamna frumos…

- 16:40 – Cele mai bune prietene au fost in matinalul celor mai buni prieteni. Andreea Esca și Alexia Eram, ON AIR la Virgin Radio Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei Niculae! Am aflat ce ne rezerva astrele și am povestit despre tot ce ne-a trecut prin cap! Daca nu ai fost pe faza cu zodiacul pentru...…

- 15:20 – Doamne cat de buna este ciocolata de casa facuta de AMI! Mulțumim pentru dulcele de astazi! Chiar ne pare rau ca nu puteți sa gustați și voi!! ???? Insa pentru voi, AMI a dezvaluit rețeta cu vocea ei de radio. Poți revedea live-ul chiar aici: https://www.facebook.com/VirginRadioRomania/videos/175915871221650…

- 14:30 – Marius Moga a venit la Virgin Radio Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei Niculae și ne-a dat cel mai tare vibe! Sus Pe Top e piesa Virgin Radio și ai auzit-o deja la radio! Daca ai ratat live-ul cu Marius Moga, il poți gasi chiar aici: https://www.facebook.com/VirginRadioRomania/videos/141124278212406…

- La Virgin Radio avem foarte multe cartușe cu intrebari. Pe primul l-am descarcat pe NOSFE și a ieșit un interviu foarte fresh. Așa ca urmatoarea victima pusa la zidul intrebarilor fulger este Amuly. Lanseaza piesa dupa piesa și fiecare devine hit, este prezent in mai toate topurile și bate țara in lung…

- Dupa ce Smiley și Gina Pistol au fost dați de gol de o postare pe Instagram ca au facut botezul fetiței lor, marți seara, Smiley a confirmat informația intr-un mod care a atras un numar impresionant de reacții pe Facebook. ”Duminica aceasta pentru noi a fost cod roșu de iubire. ❤️ Am avut familia alaturi,...…