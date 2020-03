10 afirmații despre COVID-19. Adevărate sau false? In contextul actualei pandemii cu Covid-19 (Sars-Cov-2 sau 2019-ncov), informații legate de cum sa ne protejam contra virusului și rețetele de creștere a imunitații se raspandesc cu o viteza uimitoare in mediile de socializare virtuale. Iata 10 afirmații care au circulat in ultimele zile on-line și care este gradul lor de adevar, raportat la cunoștințele actuale. Afirmația 1: Daca aveți mucoasa bucala umezita și beți multa apa, nu va puteți infecta cu coronavirus La momentul actual nu exista dovezi științifice care sa susțina aceasta afirmație, deși hidratarea corecta susține imunitatea și termoreglarea.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca epidemia de Covid-19, care a contaminat peste 120.000 de persoane în întreaga lume, poate fi considerata o „pandemie”, transmite AFP.„Am estimat ca (noul coronavirus) Covid-19 poate fi caracterizata drept…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat oficial ca recomanda interzicerea strangerilor de mana, gest obișnuit inaintea partidelor de fotbal, in competițiile pe care le organizeaza. Aceasta masura vine in contextul in care UEFA a interzis zilele trecute strangerile de mana inaintea partidelor din competitiile…

- Cap Limpede, stiri adevarate: „Nu exista nici o dovada ca virusul COVID-19 isi va opri raspandirea daca se va incalzi. Este o speranta falsa sa spui ca virusul va disparea de la sine, daca vine vara!”, spune directorul executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de stirile Pro TV. Organizatia…

- Un înalt oficial al departamentului american al Sanatații a afirmat joi ca rata de mortalitate a coronavirusului este estimata la maxim 1%, pe baza numarului de cazuri nedetectate la nivel mondial, scrie AFP.Cu o zi în urma, președintele Donald Trump criticase cifra de 3,4% înaintata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a actualizat gradul de risc al epidemiei de coronavirus la nivel mondial. Oficialii considera ca riscul raspandirii virusului Covid-19 este acum „foarte ridicat”,...

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 în peninsula, informeaza BBC, citat de Mediafax.În ultimele 24 de ore, cazurile de infecție cu noul coronavirus au crescut cu 25% în Italia. De asemenea, multe…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a inceput sa scada in China, anunța Organizația Mondiala a Sanatații, care recomanda totuși prudența in interpretarea acestei tendințe. Ultimul bilanț al epidemiei indica peste 1.873 de morti in China.

- Noul coronavirus se va numi oficial "Covid-19", a anuntat marti, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza agențiile internaționale de presa, preluate de Agerpres.