- Astazi, 1 octombrie 2023, este praznuita in calendarul creștin ortodox sarbatoarea Acoperamantul Maicii Domnului. De aceasta sarbatoare cu cruce roșie sunt legate multe rugaciuni puternice, dar și tradiții și superstiții populare.

- Ne aflam in prima zi a lunii octombrie, iar astazi avem in calendar o sarbatoare extrem de importanta. In fiecare an, la data de 1 octormbire, praznuim una dintre cele mai mari sarbatori ale crestinatatii, și anume Acoperamantul Maicii Domnului. In aceasta zi, este bine sa rostesti rugaciunea catre…

- Duminica, 1 octombrie, credinciosii crestin-ortodocsi sarbatoresc Acoperamantul Maicii Domnului. Este cruce rosie in calendar. Este o sarbatoare inchinata Fecioarei Maria, care amintește de ziua in care aceasta s-a aratat ascetului Andrei, in Biserica Vlaherne din Constantinopol. Ce s-a intamplat in…

- Rugaciune catre Sfinții Ioachim și Ana – Sfinții Parinți ai Maicii Domnului – Sarbatoare 9 septembrie Crestinii ortodocsi pot rosti una dintre cele mai puternice rugaciuni catre parintii Maicii Domnului, astazi, pe 9 septembrie. In fiecare an, pe 9 septembrie, Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii…

- Pe 29 august, biserica crestin ortodoxa praznuieste Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul, ultima mare sarbatoare din anul bisericesc. Conform traditiei, la 1 septembrie incepe un nou an bisericesc. In ziua Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul se tine post negru. Se spune ca aceasta sarbatoare…

- In fiecare an, la data de 23 august, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Mucenic Lup, mare facator de minuni. Este deja cunoscut faptul ca acest Sfant a vindecat mulți oameni de suferințe trupești atat in timpul vietii cat si dupa trecerea la cele vesnice. Rugaciune pentru vindecarea bolilor…

- Zecile de mii de credincioși veniți din toate colțurile țarii la Manastirea Nicula pentru sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului au petrecut in rugaciune toata noaptea. Cu lumanari aprinse, icoane in maini și emoție in suflete, credincioșii s-au rugat impreuna cu soborul de preoți care au susținut Slujba…

