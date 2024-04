Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Maslu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Stauceni, savarșit de un sobor de preoți din Cercul Pastoral-Misionar „Teoctist Patriarhul” Duminica, 7 aprilie 2024, incepand cu ora 17:00, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Stauceni, se va savarși Taina Sfantului Maslu de obște precedat…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), susține ca „a blocat” un canal de introducere in Rusia a unor dispozivite explozive ascunse in icoane, trimise de Ucraina prin țarile Uniunii Europene, inclusiv Romania, relateaza TASS, potrivit hotnews.ro .

- PELERINAJ… In an electoral, racla cu mana dreapta a Sfantului Ierarh Nicolae si o icoana facatoare de minuni vor ajunge in Solesti, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Acestea vor pleca in dimineata zilei de 5 aprilie de la Biserica „Sfantul Gheorghe„-Nou si vor sosi dupa-amiaza, in jurul orei…

- Icoana Maicii Domnului Pantanassa a fost adusa de la Muntele Athos la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Argeșelu, comuna Maracineni. Incepand de astazi și pana duminica, 17 martie, credincioșii sunt așteptați sa se roage la icoana facatoare de minuni. Sfanta Icoana facatoare de minuni a…

- Creștinismul a avut parte de-a lungul existenței sale de multe lucruri inexplicabile, dar spectaculoase. Daca ne aducem aminte doar de evenimentele de la Fatima și miracolul facut de Fecioara Maria atunci, sau de icoanele facatoare de minuni. Printre aceste minuni inexplicabile se numara și cea mai…

- FOTO: Tiberiu Nichiteanu a fost condus pe ultimul drum cu sobor de preoți și sute de oameni Sute de persoane din comuna Radauți-Prut l-au condus duminica pe ultimul drum pe Tiberiu Nichiteanu, vlastarul care a crescut sub ochii lor, care a trecut fulgerator la cele veșnice la doar 38 de ani. Impietriți…

- Rugaciunea care iți da speranța in cele mai grele momente din viața. Este facatoare de minuni pentru credincioși. Cat de des este bine sa o rostești pentru a avea parte de pace in suflet chiar și in clipele complicate.

- Scaderea inflatiei in Republica Moldova a aratat ca renuntarea la energia ruseasca a dat roade, afirma guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, Anca Dragu, in timp ce administratia de la Chisinau incearca sa adere la Uniunea Europeana.Anca Dragu a declarat ca un aflux de ajutor financiar din partea…