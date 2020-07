Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca nu exista un studiu oficial privind evolutia pandemiei de COVID-19, facut de Grupul tehnic de lucru, potrivit caruia in luna septembrie Romania ar putea intra din...

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat luni ca sunt focare de COVID-19 in anumite judete, apreciind ca autoritatile trebuie sa comunice mai bine si sa le explice oamenilor din respectivele zone sa respecte toate regulile, astfel incat sa scada numarul de cazuri inregistrat in ultima perioada.…

- Ministrul de Interne Marcel Vela le-a transmis, astazi, cetațenilor sa nu ia in seama știrile alarmiste, referindu-se la un studiu potrivit caruia, in septembrie, in Romania vor fi un milion de imbolnaviri cu coronavirus. „Sa clarificam și sa punem punct: nu exista un studiu oficial facut de grupul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, pare sa fie singurul membru al Guvernului care nu dorește sa panicheze populația. Astazi, Vela a anunțat ca exista locuri la secțiile ATI din toata țara, și ca anunțurile facute de cei care spun ca secțiile sunt ocupate nu sunt adevarate.Citește și: NEBUNIA…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca studiul aparut in spațiul public, care arata ca in septembrie, in Romania, vom avea peste un milion de cazuri este doar un scenariu și nu a fost niciodata luat in calcul de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența.”Am vazut in fiecare…

- Cate persoane pot participa la un “party” organizat intr-un aprtament, in timpul starii de alerta? Dar in aer liber? Ministrul de Interne, Marcel Vela, vine cu noi precizari. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis, intr-un video pe Facebook, ca numarul maxim de persoane care pot fi invitate la…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut un apel catre cetațeni sa respecte restricțiile impuse de Ordonanțele Militare in timpul sarbatorii de 1 Mai, asta pentru a nu avea o explozie de cazuri. Vela a explicat ca in funcție de ceea ce se va intampla in aceste zile se va lua decizia de a relaxa…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca are in analiza o relaxare a restrictiilor pentru persoanele peste 65 de ani, iar intervalul orar in care acestea pot merge la cumparaturi va fi mutat mai de dimineata, transmite Agerpres. „Avem in analiza o relaxare a programului persoanelor…