Stiri pe aceeasi tema

- „Be legal! Be cool!“, prima ediție, la Alba Iulia Ziua Copilului la Alba Iulia este celebrata de 135 de elevi din intreaga țara care iși vor testa cunoștințele la faza finala a primului concurs național de educație juridica din Romania intitulat sugestiv „Be legal! Be cool!„. Concursul este in totalitate……

- Un nou cutremur cu magnitudinea 4,3 pe Richer s-a produs luni, la ora locala 22:55, in Banat, judetul Arad, la aproximativ doua ore dupa seismul de 4,9 care a avut loc in aceeasi zona, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 4.6 s-a produs, luni seara, in judetul Arad, la o adancime de 15 kilometri, anunta Institutul pentru Fizica Pamantului. Potrivit INFP, luni, la ora 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs, in zona Banat, judetul Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de…

- Mai multe autoturisme Dacia Duster au fost distruse in noaptea de duminica spre luni, la iesirea de pe Autostrada Vestului, unde camionul pe care erau transportate s-a rasturnat. Soferul a decedat la spital, dupa accident, relateaza Observator. Potrivit ISU Arad, accidentul a avut loc in noaptea de…

- Doua noi „caravane medicale” organizate de Asociația pentru ATI „Aurel Mogoșeanu” Timișoara au loc in acest weekend, la Savarșin, in județul Arad, și in comuna Crișan din Delta Dunarii. Aceste acțiuni fac parte din Proiectul „Impreuna pentru viața”, care a caștigat trofeul „Campania anului”, in 2022,…

- Cel mai bun aer din Romania este in orasul Galati, potrivit unei statistici realizate de Agentia Europeana a Mediului. Orasul de pe malul Dunarii se afla pe locul 21 in clasamentul european. Bucuresti este pe locul 302 din 375 de orase incluse in statistica. Potrivit Agentiei Europene a Mediului, orasele…

- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…

- 16 echipe vor lupta anul acesta pe apele Buzaului in cadrul uneia dintre cele mai populare dintre edițiile „Dracula Race 2023 – R4 Rafting Euro Cup Romania”. La aceasta ediție și-au anunțat participarea echipe din Timișoara, Arad, Botoșani, Brașov, Nehoiu, dar și din Bosnia și din Marea Britanie. „Ne…