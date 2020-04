1 APRILIE - Care este originea Zilei Păcălelilor In fiecare an oameni din intreaga lume incerca sa faca farese elor apropiați, sarbatorind astfel Ziua Pacalelior. Originea acestui obicei nu este cunoscuta cu exactitate. Unii considera ca aceasta este legata de schimbarea anotimpului, in timp ce alții cred ca provine de la adoptarea noului calendar. Ipoteza acceptata de majoritate, insa, susține ca obiceiul pacalelilor de 1 aprilie a aparut in vestul Europei, pe la jumatatea secolului al XVI-lea, conform site-ului www.infoplease.com. In vechiul calendar iulian, Anul Nou se sarbatorea la 1 aprilie, dar in 1582, papa Grigorie al XIII-lea a facut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

