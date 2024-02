Calendar ortodox, 12 februarie 2024. Ce sfant sarbatorim astazi

Stiri pe aceeasi tema

- Calendar ortodox, 12 februarie: Sfantul Meletie. Este considerat ocrotitorul spiritual al persoanelor cu deficiente de auz Sfantul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei, este pomenit in calendarul ortodox in 12 februarie. Este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiente de auz. Acesta a fost contemporan…

- Sfantul Efrem Sirul, supranumit ldquo;Harpa Duhului", s a nascut in jurul anului 306, in Nisibis, in Siria. In ciuda persecutiilor lui Diocletian, si in ciuda faptului ca in Nisibis isi aveau salas o multime de religii pagane, Sfantul Efrem a crescut intr o atmosfera crestina autentica. Din imnele sale…

- Sfantul Macarie Egipteanul, cunoscut si sub numele de Macarie Egipteanul, este unul dintre marii Sfinti Parinti ai pustiei. Contemporan cu Sfantul Cuvios Antonie cel Mare, Macarie era de origine egiptean, dintr un sat numit Ptinapar, provenind dintr o familie crestina foarte evlavioasa. Parintii lui…

- Fiecare zodie este protejata de un Sfant, potrivit tradițiilor și credințelor populare. Descoperiți in randurile urmatoare care sunt nativii asupra carora vegheaza Sfinții Trei Ierarhi. Zodiile protejate de sarbatoarea Sfinților Trei Ierarhi Taur Se pare ca fiecare zodie se bucura de un sfant care o…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea sfintei mucenite Tatiana.Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever 222 235 a devenit si diacon…

- Sfintii Mucenici Mina, Ermoghen si Eugraf au trait la sfarsitul secolului al III lea si inceputul secolului al IV lea. Sfintii Mina si Ermoghen s au nascut amandoi la Atena. Acestia au locuit insa in Bizant fiind in slujba imparatului Maximian. Mina, vestit pentru marea sa invatatura si darul elocintei…

- Sfantul Mucenic Iacob Persul Sfantul Iacob a trait in secolul al IV lea, in cetatea persana Bitlava. Din cauza prieteniei sale cu Izdegherd, imparatul persilor, Iacob ajunge sa jertfeasca zeilor. Ca urmare a lepadarii credintei in Hristos, mama sa ii scrie: O, ticalosule Pentru ce ai lasat pe Dumnezeu,…

- Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul s a nascut in orasul Irinopolis din Decapolea Isauriei, in sud estul Asiei Mici, in jurul anilor 780 790. Ajunge la o manastire din Decapole, la egumenul Simeon, un frate al mamei sale. Aici a ramas timp de 14 ani. Se va retrage intr o pestera, unde va auzi o chemare…