- Statele Unite sunt ingrijorate din cauza dezvoltarii nucleare a Chinei. Acest lucru reprezinta „una dintre cele mai mari schimbari ale puterii geostrategice pe care le-a experimentat vreodata lumea

- Subsecretarul de stat american pentru controlul armamentelor si securitate internationala Bonnie Jenkins a anuntat la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice ca Statele Unite se angajeaza sa acorde 25 de milioane de dolari pentru a sprijini extinderea accesului la energie nucleara…

- Cooperarea stransa dintre Israel si China starnește interesul administratiei Joe Biden care va puncta acest lucru in cursul intrevederii secretarului de Stat Antony Blinken cu ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, afirma un oficial de la Washington. „Secretarul de Stat va fi direct cu prietenii…

- Grupul militant palestinian Hamas a publicat numele, adresa și fotografia unei persoane despre care se crede ca este directorul comunitații de intelligence a Israelului. Cunoscuta sub numele de Shin Bet (sau prin acronimul sau ebraic Shabak), organizația include Mossad și Aman, scrie Intelnews.org.…

- Fizicianul iranian Mohsen Fakhrizadeh, un reprezentant de prim-plan al ambitiilor nucleare ale Iranului, a fost asasinat la 27 noiembrie, pe un drum, in masina, cu o ”masina de ucis teleghidata”, un ”robot ucigas”, de catre serviciile secrete israeliene intr-o operatiune organizata impreuna cu spionajul…

- Noua alianta americana in regiunea Asia-Pacific si recentul contract american pentru submarine cu Australia ar putea declansa o "cursa cu armament nuclear" in regiune, a considerat luni Coreea de Nord, relateaza France Presse. Statele Unite, Australia si Marea Britanie au anuntat miercuri un parteneriat…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP. Acest anunt…