Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Teodor Melescanu a participat la data de 6 mai 2019, la reuniunea ministeriala a statelor Grupului de la Visegrad (V4) si Parteneriatului Estic (PaE), de la Bratislava. Evenimentul a fost organizat de Presedintia slovaca a V4 si a fost dedicat aniversarii a 10 ani de la…

- Ministrul afacerilor externe Teodor Melescanu a participat la data de 6 mai 2019, la reuniunea ministeriala a statelor Grupului de la Visegrad (V4) si Parteneriatului Estic (PaE), de la Bratislava. Evenimentul a fost organizat de Presedintia slovaca a V4 si a fost dedicat aniversarii a 10 ani de…

- Comunicat de presa In calitatea de membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Slovaca, deputatul USR de Dambovița, domnul Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – Saluta alegerea Zuzanei Caputova in funcția de președinte al Slovaciei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Daca o novice in politica, avocata Zuzana Caputova, va deveni prima femeie presedinte a Slovaciei, in Ucraina este considerat favorit un actor de comedie. In primul tur al alegerilor prezidentiabile din Ucraina, cel mai imprevizibil din istoria recenta a tarii, sunt trei favoriti in sondaje: actorul…

- Zuzana Caputova, noul președinte al Slovaciei (foto: www.spectator.sme.sk) Retineti acest nume: Zuzana Caputova. A castigat la scor presedintia Slovaciei iar acest lucru poate fi inceputul sfarsitului populismului si puterilor autocrate si iliberale din Europa Centrala. Daca o mai tineti minte pe Julia…

- Avocata liberala Zuzana Caputova va deveni prima prima femeie sef de stat in Slovacia, potrivit rezultatelor partiale aproape complete din turul al doilea al alegerilor publicate sambata seara de Oficiul de statisitici, informeaza AFP. Militanta anticoruptie a obtinut 58,38% din voturi, conform rezultatelor…

- Avocata liberala Zuzana Caputova va deveni prima femeie președinte al Slovaciei. Rezultatele aproape complete din cel de-al doilea tur de scrutin, publicate sambata seara de Oficiul Național de Statistica, o dau drept caștigatoare pe militanta anticorupție. Zuzana Caputova a obținut 58,38 la suta din…

- Zuzana Caputova a castigat alegerile prezidentiale din Slovacia, arata rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin publicate sambata seara, relateaza AFP. Avocata liberala devine astfel, prima femeie presedinte din aceasta tara. Zuzana Caputova, in varsta de 45 de an, va ...