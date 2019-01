Zodiile şi povestea ochilor căprui Ochii caprui sunt cei mai des intalniti ochi iar foarte multe capete incoronate aveau aceasta culoare a ochilor. Consilierii aveau intotdeauna ochii de culoare neagra. Oamenii cu ochii caprui sunt considerati muncitori si onesti. Sunt perseverenti si au capacitatea sa se deschida noilor informatii cu mare usurinta. Au nevoie de tipare fixe de actiune. Ochii caprui au o concentratie mare de melanina ceea ce ofera reflexe foarte bune. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

