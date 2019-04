ZI NEAGRĂ pe șosele: Doi morţi şi patru răniţi după ce mașinile în care se aflau au fost implicate în accidente grave Doi oameni au murit, dupa ce mașinile in care se aflau au fost implicate in accidente grave. Unul dintre accidente s-a produs pe o șosea din localitatea Strungari, județul Alba. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara carosabilului. Toți cei trei ocupanți ai mașinii au fost grav raniți. Din nefericire, pentru unul dintre pasageri, medicii nu au mai putut face nimic, in ciuda manevrelor de resuscitare. Șoferul vinovat s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare corporala. Accident grav și pe DN 79, in județul Arad. Aici, un TIR a intrat in… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

