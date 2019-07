Zboruri suspendate pe aeroportul din Tripoli după un atac al forţelor mareşalului Haftar Un raid aerian revendicat de fortele maresalului Khalifa Haftar a vizat miercuri seara aeroportul Mitiga, singurul functional din capitala Libiei, Tripoli, provocand suspendarea zborurilor, au anuntat autoritatile aeroportuare, noteaza AFP. In urma atacului nu s-au inregistrat victime sau pagube, potrivit unei surse din cadrul serviciului de securitate al aeroportului. Purtatorul de cuvant al fortelor maresalului Haftar, Ahmad al-Mesmari, a afirmat insa ca 'centrul de comandament al dronelor de la Mitiga' a fost distrus in raid. Fortele maresalului Haftar, omul forte din estul tarii, desfasoara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

