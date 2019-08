Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in București, sambata, 10 august va fi una caniculara. In aceasta zi, maximele vor fi de 32 de grade Celsius, iar temperaturile vor fi de-a dreptul insuportabile. Minimele vor fi de 18 grade, acestea inregistrandu-se in timpul nopții.

- Dupa o perioada in care temperaturile au fost mai scazute decat in mod normal in aceasta perioada, miercuri, 17 iulie, vremea se mai incalzește. Meteorologii estimeaza ca valorile termice vor fi mai ridicate decat in zilele precedente, in cea mai mare parte a țarii. Iata cum va fi vremea miercuri,…

- Meteorologii au anunțat ca vremea se menține racoroasa și azi, cu temperaturi sub cele normale pentru luna iulie. Cerul va fi variabil iar in a doua parte a zilei, in nord, centru si la munte, va ploua torential si se vor inregistra si descarcari electrice. Vantul va sufla cu intensificari la munte,…

- Vremea in București, miercuri, 10 iulie va fi una extrem de placuta. Dupa cateva zile cu temperaturi caniculare, locuitorii Capitalei vor avea parte de maxime de numai 24 de grade Celsius, iar in marea parte a zilei, cerul va fi parțial innorat.

- Vremea in București duminica, 30 iunie va fi una mult mai placuta. Dupa cateva zile temperaturi caniculare, aversele sunt din nou așteptate in Capitala. Mai mult, termometrele vor indica maxim 28 de grade.

- Vremea va fi caniculara pe parcursul zilei de joi, cu temperaturi maxime de 35 - 36 de grade Celsius in toate zonele de campie din tara si in Bucuresti, cu disconfort termic accentuat, insa va intra intr-un proces de racire din aceasta dupa amiaza, ceea ce va produce furtuni puternice in jumatatea de…

- In Capitala, vremea calduroasa va persista, iar gradul de instabilitate atmosferica se va menține ridicat. Dupa-amiaza și seara vor fi perioade in care temporar innorarile vor fi accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari de…

- Vremea in București vineri, 14 iunie va fi una deosebit de capricioasa! Dupa cateva zile de soare și temperaturi ridicate, locuitorii Capitalei se vor confrunta cu ploi și furtuni in toata regula. In aceasta zi, maximele vor ajunge pana la 31 grade Celsius.