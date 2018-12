Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cerul va fi variabil in toata țara. La Briceni va fi un grad cu plus, iar la Soroca și Balți se vor inregistra zero grade Celsius. La Orhei este prognozat un grad, iar la Tiraspol doua grade. La Leova și Comrat maxima va fi de trei grade, iar la Cahul de patru grade.

- Minus 21 de grade se vor inregistra in Harghita, in timp ce, in tarile nordice, temperaturile raman pozitive. Doboram record dupa record. Astazi, in ultima zi din noiembrie, la munte s-au inregistrat minus 20 de grade Celsius. Iar maine, de Ziua Nationala, va fi mai rau de atat.

- Italia se afla astazi sub cod portocaliu si rosu de vreme rea. In nordul țarii, mai multe rauri au inceput deja sa se reverse, iar rafalele de vant ating chiar si 100 de kilometri pe ora. La Roma, in schimb, scolile au fost inchise.

- Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care Statele Unite vor sa desfasoare asemenea rachete, a amenintat mi...

- Redactia postului de televiziune CNN din orasul New York, Statele Unite, a fost evacuata miercuri, 24 octombrie, din cauza unui colet suspect, potrivit unor surse citate de presa americana. Un jurnalist de CNN a confirmat ca la sediul redactiei a fost primit un dispozitiv exploziv. Masura vine la puțin…

- Vremea se raceste in Europa in luna noiembrie, in mod cu totul nesurprinzator, dar exista inca o multime de locuri de vazut si de lucruri de facut. O singura regiune mai permite mersul la plaja, iar cei care prefera orasele mari si faimoase ar trebui sa se concentreze pe tarile sudice, informeaza…

- Vremea se va schimba radical la sfârșitul acestei saptamâni și nu va fi afectat doar teritoriul României, ci întreaga Europa inclusiv Oceanul Arctic. Vremea se schimba radical în Europa, la finalul acestei saptamâni, când teritoriul continentului…

- Maine, cerul va fi variabil, dimineața va fi ceața slaba. La Briceni și Soroca vor fi 18 grade Celsius, iar la Balți și Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol, Leova și Comrat maxima va fi de 22 de grade. La Cahul termometrele vor arata 23 de grade.