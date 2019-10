Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Volei Alba Blaj a debutat astazi cu o victorie in minimum de seturi, in noua ediție a Diviziei A1 la volei feminin, 3-0 (25-12, 25-22, 25-18), in deplasare cu CSU Belor Galați. Echilibrat a fost setul secund, cu vizitatoarele la conducere, insa gazdele s-au apropiat periculos la 22-23. Volei…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-16, 25-14, 25-8), vineri, pe teren propriu, in primul meci din etapa de debut a noului sezon al Diviziei A1 la volei feminin.

- Campioana Volei Alba Blaj va debuta in deplasare, la Galați, cu CSU Belor, in 5 octombrie, dupa refacerea țintarului ediției 2019-2020 a Diviziei A1 la volei feminin, asta dupa ce, intr-o prima faza, echipa din “Mica Roma” ar fi trebuit sa intalneasca pe Știința Bacau, pe propriul teren. Campioana va…

- Punctaj maxim pentru echipa de handbal feminin CSU Neptun Constanta dupa primele trei etape din seria B a Diviziei A.Astazi, formatia de pe litoral, pregatita de Ion Ivan si Lacramioara Ilie, a intalnit in deplasare HC Dinamo Bucuresti, de care a dispus cu 26 22 14 11 .Pentru oaspete au inscris Ciucanu…

- Federatia Romana de Volei a afisat pe site programul editiei de campionat 2019-2020 pentru toate diviziile sale. Echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal din Sighetu Marmatiei este inscrisa si in acest an in Divizia A2 Vest alaturi de urmatoarele echipe: CSS Turda, CSU Oradea, CSU Politehnica Timișoara, SCMU…