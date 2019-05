Viorica Dăncilă s-a răzgândit. Premierul a anunţat că nu va vota la referendum „Este adevarat. Acest mesaj l-am trimis mai multor colegi. Dupa cum stiti am fost hotarata sa particip la referendum. In urma ultimelor interventii ale presedintelui Iohanis am vazut ca acest referendum nu are decat o miza electorala si de a se pozitiona ca adversar al partidului din care fac parte. Din acest motiv am transmis colegilor mei ca nu voi vota la referendum. Am tot crezut ca poate presedintele Iohannis, cu toate ca nu prea a demonstrat acest lucru, poate sa aiba un pic de impartialitate, dar am vazut si ultima declaratie care e destul de elocventa si anume ca vrea un guvern… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- „In ședința de Guvern de astazi (joi - n.r.) imbunatațim Fondul de Dezvoltare și Investiții preluand propuneri din teritoriu. In doar 20 de zile au fost depuse 1.000 de cereri finanțare. Extindem acest program. Pentru ca Romania are nevoie de infrastructura moderna includem in domeniul principal…

- "Nu, nu merg la summit-ul de la Sibiu, pentru ca, asa cum stiti, este prezent doar presedintele. Am avut mai multe solicitari de la omologi de ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene, am declinat aceste reuniuni bilaterale, in care sa continuam dialogul inceput in diferite state membre…

- Klaus Iohannis a invitat-o, in schimb, pe premierul Viorica Dancila sa mearga la concertul din centrul Sibiului, alaturi de toți cei care doresc sa participe. Summitul UE din 9 mai de la Sibiu este organizat de Consiliul European, care face și invitațiile. Din partea unui stat membru UE,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca premierul Viorica Dancila a reusit sa puna pe butuci relatia cu lumea araba, aratand ca Regele Abdullah al II lea al Iordaniei s a simtit jignit de declaratiile acesteia si, de aceea, si a anulat vizita pe care urma sa o efectueze in Romania, informeaza…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca, prin declarațiile susținute astazi referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, Prim-ministrul Viorica Dancila demonstreaza, inca o data, totala sa ignoranța in domeniul politicii externe și in ceea ce privește luarea unor decizii…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier, vine joi in Romania, el urmand sa aiba intrevederi cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Viorica Dancila, scrie Mediafax.Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Klaus Iohannis il va primi la ora 15.00…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a exprimat, luni, angajamentul ferm al intregului Executiv si al sau personal pentru extinderea si aprofundarea in continuare a cooperarii Romania-SUA, in cadrul intrevederii pe care a avut-o cu ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm. "Prim-ministrul Viorica Dancila l-a…

- „Constat ca domnul presedinte face tot posibilul sa impiedice dzvoltarea Romaniei, continuand blocajul pe care il practica de luni bune la adresa Executivului, prin contestarea bugetului la Curtea Constitutionala. Acest gest fara precedent denota o lipsa de responsabilitate ce poate afecta credibilitatea…