- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are "absolut nicio emotie" legata de motiunea de cenzura si a spus ca majoritatea parlamentara este asigurata in Senat si Camera Deputatilor. "Nu am pierdut majoritatea din Parlament, nu confundati cele…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, la Bruxelles, intr-o declaratie comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca la Bucuresti nu exista ”probleme cu majoritatea parlamentara” si ca nu are nicio emotie cu privire la motiunea de cenzura anuntata de Opozitie.

- PNL va introduce o motiune de cenzura in Parlament dupa data de 1 decembrie, a precizat la Iasi, intr-o conferinta de presa, presedintele partidului, Ludovic Orban. El a spus ca in momentul de fata, le lipsesc 67 de voturi si sunt initiate negocieri cu reprezentanti ai PSD si ALDE pentru a avea sufragiile…

- Intrebata joi daca va lua parte la o sedinta a coalitiei de guvernare pe tema rectificarii bugetare, sefa Guvernului a raspuns: "Categoric ca voi participa. Este o problema legata de Guvernul Romaniei si voi participa".Premierul Dancila a facut aceste afirmatii dupa ce a vizitat targul…

- "V-as raspunde in gluma: s-a plans domnul Tariceanu ca s-a consumat bugetul de deplasari externe la Senat si am spus sa facem o economie la bugetul de deplasari externe. (...) Am sistat deplasarile externe pe perioada respectiva, este o saptamana in care este important ca toti parlamentarii PNL sa…

- Au fost 146 de voturi "impotriva", 103 deputati au votat "pentru", iar 19 s-au abtinut. "Economia tarii este in impas. Fara viziune, fara reguli, fara strategii, economia nationala este o barca in deriva. Dar Guvernul PSD-ALDE isi continua activitatea pe doua planuri, cea prezentata public,…

- Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca acum este momentul pentru ca opozitia sa depuna o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Basescu spune ca, indiferent daca motiunea va avea sau nu succes, ea reprezinta un “gest politic obligatoriu”, iar argumente pe care…