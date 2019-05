Viorica Dăncilă le răspunde PROTESTATARILOR: ”Guvernul e curajos și nu poate fi alergat” Comentand protestele cu care a fost intampinata, in ultimele doua zile, la Cluj, Arad și in Timiș, premierul a susținut ca romanii trebuie "sa se manifeste civilizat", mai ales ca la București se afla "și presa din alte state europene și nu vrem sa dam o imagine Romaniei care nu este conforma cu realitatea". Deși exista imagini cu protestatarii care au intampinat-o la Cluj, unde au alergat dupa ea, fiind nevoie de jandarmi pentru a-i opri pe manifestanți, Viorica Dancila a susținut ca presa nu a reflectat realitatea și ca nu a fost "alergata". "Guvernul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

