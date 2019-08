Stiri pe aceeasi tema

- Intalnire a coaliției de guvernare. Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu, discuții decisive. Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu discuta miercuri despre soarta coaliției dupa ultimatumul dat de ALDE pentru ramanerea la guvernare. Potrivit surselor, Viorica Dancila este asteptata de Calin…

- Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu discuta miercuri despre soarta coaliției dupa ulitmatumul dat de ALDE pentru ramanerea la guvernare. Potrivit surselor, Viorica Dancila este asteptata de...

- Viorica Dancila a fost votata președinte al PSD, de catre delegații prezenți la Congresul extraordinar al partidului. Președinte executiv al formațiunii este Eugen Teodorovici, iar secretar general este Mihai Fifor, transmite Mediafax.

- Dupa trei saptamani de negocieri, liderul social-democraților danezi, Mette Frederiksen, a anunțat incheierea unui acord cu trei partide de stanga in vederea formarii unui guvern in urma alegerilor legislative din 5 iunie. Cu 25,9% din sufragii, social-democrații au devent prima formațiune politica…

- Viorica Dancila i-a invitat pe șefii de filiale la discuții de taina despre remaniera guvernamentala și prezidențiabilul partidului. In plus, vrea sa se asigure ca are susținerea lor pentru ca la fin...

- Motiunea de cenzura se va depune cdel mai probabil miercuri, in Parlament. Senatoarea Alina Gorghiu a declarat, marti, ca inca se poarta discutii cu toate grupurile din Opozitie, iar acest demers va fi facut pentru ca este un drept constitutional. In timp ce PNL si USR finalizeaza textul motiunii de…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca Biroul Politic al partidului s-a decis, cu numai doua abțineri, continuarea alianței cu PSD la guvernare, Tariceanu motivand ca nu exista in momentul de fața o alternativa credibila. In paralel insa, ALDE vrea „o recalibrare” a relației cu social-democrații,…