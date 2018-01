Viorica Dancila, de Mica Unire: Este de datoria noastra sa ne ridicam la inaltimea si curajul inaintasilor si sa actionam impreuna pentru marile proiecte nationale

Stiri pe aceeasi tema

- "Unirea Tarii Romanesti cu Moldova, prin actiunea unor adevarati oameni de stat, e un moment cheie al istoriei noastre. 24 Ianuarie 1859 a aratat ca visul Unirii este posibil si ca nimeni si nimic nu poate sta in calea realizarii sale. Astazi, este de datoria noastra sa ne ridicam la inaltimea si…

- Mihai Carstea, un jandarm din Ploiesti, a postat, marti, pe pagina personala de Facebook, un mesaj adresat celor care au criticat reactia violenta a colegilor sai, sambata, 20 ianuarie, in timpul protestelor din Bucuresti.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, se obișnuiește incet-incet cu funcția de premier, dar și cu...facebook-ul. Mai exact, la fel ca predecesorii sai, Viorica Dancila, a postat pe rețeaua de socializare, primul sau mesaj de la desemnare, un mesaj in care celebreaza Ziua Unirii Principatelor.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, iși intra in rol și, la fel ca predecesorii sai folosește rețeaua de socializare Facebook pentru a-și distribui mesajul. Prima postare pe Facebook a Vioricai Dancila de la desemnare este unul in care celebreaza Ziua Unirii Principatelor.„Unirea Tarii Romanesti…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat, ieri, ca printre primele masuri pe care le va lua dupa investirea in funcție vor fi Codul economic, Codul administrativ precum si legile invatamantului si pensiilor.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca persoanele care protesteaza ar trebui sa fie ascultate, pentru a afla ce le nemulțumește la legile Justiției. In plus, noul premier a devoalat ce are de gand sa faca in legatura cu protestele in momentul in care va fi investita.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare, raspunzand astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor, daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern. „Nu va…

- Dancila, despre protestele de sambata, cand zeci de mii de oameni au ieșit in strada, impotriva legilor justiției și a masurilor coaliției PSD-ALDE: ”Dupa ce voi fi investita voi vedea ce soluții se impun, pentru ca acestea sa nu mai continue”, a spus premierul desemnat, precizand ca este important…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat Viorica Dancila au avut o discutie cu liderii UDMR, la Parlament. Cei doi s-au intalnit si cu reprezentantii minoritatilor nationale. Premierul desemnat vrea sa stie pe cine se poate baza la votul de saptamana viitoare și cine ar putea sustine proiectele…

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca în actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la început si cu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca seful statului Klaus Iohannis avea toate prerogativele constitutionale de a nu o numi pe Viorica Dancila in functia de premier. "Vom vedea, dar atunci va fi prea tarziu ! De trei zile, un cor intreg de artisti ai dezinformarii remarca “intelepciunea”…

- Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat. Nica este unul dintre ministrii care si-au declarat sustinerea fata de fostul premier Mihai Tudose inainte ca acesta sa decida sa isi depuna demisia. El…

- Premierul desemnat Viorica Dancila este, inainte de toate, una dintre slugile cele mai vizibil subjugate de mintea perfida a lui Soros, scrie Ninel Peia, deputat PSD in legislatura trecuta, pe contul sau de Facebook.

- Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa. "E prea devreme sa ne asumam o pozitionare. Suntem in expectativa. Vrem sa adunam informatii, sa cunoastem mai bine situatia, sa cunoastem persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul, adica ce doresc sa faca fata…

- Premierul desemnat Viorica Dancila este, inainte de toate, una dintre slugile cele mai vizibil subjugate de mintea perfida a lui Soros, scrie Ninel Peia, deputat PSD in legislatura trecuta, pe contul sau de Facebook.

- Premierul desemnat Viorica Dancila s-a înhamat la o misiune dificila, aceea de a face fața riscurilor economice uriașe cu care România se confrunta la începutul anului 2018.

- Premierul interimar Mihai Fifor spune ca PSD nu putea avea o optiune mai buna pentru functia de premier decat Viorica Dancila, precizand ca aceasta are "un profil european incontestabil" si "o solida experienta politica si administrativa". "Romania are, de ieri, un nou premier desemnat, doamna…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a declarat aseara, la TVR, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va solicita niciunei institutii a statului roman aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. De obicei, premierul cerea informatii de la SRI pentru a se asigura ca ministrii alesi nu…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila drept candidat pentru postul de prim-ministru avertizand totodata ca este timpul ca guvernarea PSD sa inceapa sa performeze si sa...

- Invitat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, Codrin Ștefanescu și-a laudat colegele de partid, despre care a spus ca sunt mai barbați decât barbații. „S-a dovedit, avem colege de 100 de ori mai barbați decât barbații. Am avut barbați în…

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan. "Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Minoritațile naționale așteapta decizia președintelui Iohannis privind premierul: ”Apoi, vom discuta și vom lua o decizie”, a spus liderul parlamentarilor minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, la Palatul Cotroceni, dupa consultarea cu șeful statului. Minoritațile spun ca e”nerealista” propunerea…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a precizat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca este ”o sedinta absolut normala” si ca este important sa fie dat un semnal romanilor ca ”Guvernul isi face datoria fara niciun fel de problema”.Citeste si: Klaus Iohannis, intalnire de ULTIM MOMENT…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara. Animalul a fost gasit legat de un stalp, plin de rani. Atenție! Imaginile va pot afecta emoțional!…

- ”Jucati Domnule Presedinte! Cred ca merita”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Liderul PMP continua: ”Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy, este propunerea PSD pentru functia de premier. Desigur, pentru aparente, deputatul de Vaslui, Dumitru Buzatu (pe post de mana…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a trimis marți un apel clar catre șeful statului, Klaus Iohannis, prin care ii cere sa refuze nominalizarea unui alt prim-ministru PSD. Noua propunere a partidului pentru poziția de premier, Viorica Dancila, este doar o unealta foarte utila in jocul politic al președintelui…

- La scurt timp dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat, pe scarile PSD, ca demisioneaza, explicand ca e decizia partidului pe care el o respecta. "Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea…

- Europarlamentarul PSD, Viorica Dancila, a precizat, sambata, ca se delimiteaza de afirmatiile prim-ministrului Mihai Tudose in legatura cu autonomia Tinutul Secuiesc, motivand ca afirmațiile legate de spanzurare sau pedeapsa cu moartea pot avea consecinte in plan european.

- Casa Regala va evacua Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. In urma cu doar doua zile, Guvernul a dat aviz negativ proiectului legislativ ce prevedea la Palatul Elisabeta sa fie acordat Casei Regale . Potrivit antena3.ro , premierul Mihai Tudose a menționat ca a primit solicitare de chirie, in…

- Fostul premier Dacian Ciolos le doreste romanilor un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam noi insine, fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie onesta, cu fruntea sus si in care sa nu ne fie rusine sa traim, spunand ca el este gata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat sprijinul pentru demonstratiile din Iran, luni, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. "Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis…

- Cu o jumatate de ora inainte de intalnirea care va avea loc la Palatul Victoria, premierul Mihai Tudose a tinut sa transmita "La multi ani!" celor care astazi isi sarbatoresc onomastica. "Cu prilejul sarbatorii Sfantului Ștefan le urez tuturor celor care iși serbeaza ziua onomastica multa sanatate,…

- Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a organizatiei Initiativa Romania, de comun acord cu Cabinetul Prim-ministrului, s-a agreat participarea a 7 delegati din partea organizatiilor civice, astfel incat sa poata avea un dialog coerent si clar. In desemnarea celor 7 delegati, organizatiile civice…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca ''identitatea istorica și naționala'' a Israelului este recunoscuta, facand referire la așteptata decizie a președintelui american Donald Trump de a recunoaște oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite dpa. "Identitatea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…

- ”Ziua Nationala este, mai intai de toate, ziua romanilor obisnuiti care isi sarbatoresc tara firesc, cu gesturi simple si bucuria de a fi impreuna”, se arata in mesajul lui Robert Sighiartau de 1 Decembrie. Sighiartau noteaza cum, de la an la an, tot mai multi romani poarta tricolorul…

- "Sarbatorim, astazi, Ziua Nationala, ziua Marii Uniri de la 1918, cu increderea si speranta confirmarii unei noi pagini de istorie pentru Romania, pentru romani. 1 Decembrie 1918 a facut ca Romania sa devina unita si respectata, iar istoria a demonstrat ca acest moment a deschis drumul catre o perioada…

- "Targul de Craciun, apropo ca veni vorba, nu cred ca este cea mai inspirata decizie un targ in mijloc. Am aflat astazi si eu despre acest lucru. In primul rand, spuneti-mi cum ajunge omul acolo ca nu prea sunt treceri de pietoni. Este complicat. Eu cred ca (primarul general, Gabriela Firea-n.r.)…

- In cadrul unei intruni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, Haley a avertizat: "Daca vine razboiul, sa fiti siguri ca regimul nord-coreean va fi complet distrus. Nu am cautat niciodata un razboi cu Coreea de Nord, nici astazi nu-l cautam. Dar daca razboiul va avea loc, va fi din cauza…

- "Pentru a semna un tratat de pace intre tarile noastre, avem nevoie sa existe intelegere si incredere in randul populatiilor noastre", a afirmat Shinzo Abe. Vorbind despre posibila activitate comuna economica a Rusiei si Japoniei in insulele din Arhipelagul Kurile, premierul japonez a mentionat…

- Hariri, care a ajuns sambata la Paris, unde s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat ca se va intoarce miercuri in Liban, pentru aniversarea Zilei Independentei. Un lider al formatiunii lui Hariri, Miscarea Viitorului, declarase anterior ca premierul libanez demisionar…

- ”Premiul de Excelența pentru promovarea Romaniei in Uniunea Europeana, pe care l-am primit din partea organizatorilor, ma onoreaza, dar in egala masura ma determina sa intensific proiectele de promovare ale țarii noastre in UE. Suntem o țara care are cu ce se mandri și avem datoria sa aratam aceste…