Viorica Dăncilă anunţă planul PSD pentru prezidenţiale: În 2014, sondajele îl dădeau pe candidatul Iohannis cu 20% şi a câştigat "Cu siguranța prezidențiabilul PSD va intra in turul II și noi speram sa și caștigam. In 2014, sondajele il dadeau pe candidatul Iohannis cu 20% și a caștigat. Eu ma bazez pe forța acestui partid, pe forța PSD. Eu cred ca PSD s-a unit și rezultatele de la prezidențiale vor arata acest lucru. Nu trebuie sa porniți de la acest aspect. Trebuie ca cel care intra in cursa prezidențiala sa aiba procent bun in sondaje, dar trebuie sa fie susținut de organizații. Intr-o astfel de lupta nu intri singur, trebuie sa fi sigur ca ai susținerea intregului partid, iar daca candidatul nu are susținere,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

