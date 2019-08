Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, a declarat ca nu toate persoanele nominalizate de statele membre ale Uniunii Europene drept candidatii lor la postul de comisar european ''se vor afla in final in echipa presedintelui ales'', informeaza agerpres.ro.



Von der Leyen lucreaza in prezent pentru a-si atinge obiectivul ca jumatate din membrii viitoarei Comisii Europene sa fie femei, a spus Andreeva, care a adaugat ca este prematur sa ofere alte detalii.



Comisia Europeana este formata din cate un comisar din fiecare stat membru al UE. Intrucat din Germania provine…