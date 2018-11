Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, i-a indemnat pe cei aproape 500 de tineri prezenti, joi seara, la deschiderea celei de-a treia editii a Summitului Tinerilor, sa se implice in construirea Romaniei. ‘Propun sa fim mai hotarati in ceea ce inseamna voce, decizie si implicare. Voi, cei…

- Competitia: “Capitala Tineretului din Romania”, 2019-2020. Astazi, 8 octombrie, se depun candidaturile. Iasi si Roman, alaturi de Brasov in competitia pentru „Capitala Tineretului din Romania”, 2019- 2020. Orașul caștigator va fi anunțat pe 10 noiembrie 2018, in cadrul Summitului Tinerilor, ediția a…

- Echipele oraselor Roman, Iasi si Brasov, finaliste ale competitiei Capitala Tineretului din Romania 2019 - 2020, si-au prezentat pentru prima data public conceptele cu care isi propun sa castige acest titlu, in cadrul unei intalniri care are loc in acest weekend la Cluj-Napoca. Prezentarile au avut…

- Bucuresti, 25septembrie 2018.Orange Romania lanseaza cea de-a șasea ediție a #SuperCoders, proiect care iși propune sa contribuie la educația digitala a tinerei generații. Caravana SuperCoders ajunge pe 12 octombrie la Alba Iulia, iar copiii cu varste intre 10 și 14 ani sunt invitați sa participe…

- Roman, Brasov si Iasi sunt cele trei municipii calificate in finala programului "Capitala Tineretului din Romania" in urma procesului de evaluare a candidaturilor inscrise in prima runda a editiei 2019-2020, potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES, de organizatori. Finalistii au ca termen…

- București, 20 august 2018: Programul „ Capitala Tineretului din Romania ” anunța finalizarea procesului de evaluare a candidaturilor inscrise in prima runda a ediției 2019-2020. Orașele care merg mai departe in finala competiției pentru titlul de Capitala a Tineretului din Romania sunt: Brașov, Iași…

- „Implicarea activa a tinerilor in comunitate, incurajarea transformarii in realitate a viziunii lor despre orasele in care traiesc, contribuie cu siguranta la crearea unei identitati locale si a unei comunitati bazate pe valori comune. Ne bucuram ca prin programul «Capitala Tineretului din Romania»…

- Orasele care merg mai departe in finala competitiei pentru titlul de Capitala a Tineretului din Romania sunt: Brasov, Iasi si Roman. In aceasta etapa, finalistii au ca termen limita data de 8 octombrie (ora 16:59) pentru a depune dosarul de candidatura dezvoltat pe baza conceptelor inscrise in prima…