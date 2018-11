VIDEO Zeci de persoane au fost arestate n Marea Britanie n urma unor proteste de amploare

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 70 de persoane au fost arestate dupa ce mii de protestatari au blocat cinci poduri din centrul Londrei pentru a isi exprima ingrijorarea fata de pozitia Guvernului Theresa May in contextul crizei schimbarilor climatice, relateaza The Guardian.

- Șase persoane, care ar fi vrut sa comita un atac asupra președintelui Emmanuel Macron, au fost arestate in Franța, conform Reuters. Postul de televiziune francez MFM TV a anuntat ca cei sase sunt...

- Doua persoane au fost injunghiate vineri intr-un incident in centrul Londrei, politia fiind prezenta la sediul Sony Music din Marea Britanie, situat in cartierul Kensington, relateaza Reuters si titrat de Agerpres. Politia Metropolitana din Londra a precizat ca a fost solicitata sa intervina la un incident…

- Poliția rusa a reținut aproape 60 de oameni la Moscova și St. Petersburg in timpul unor proteste neautorizate impotriva cercetarii penale a zece adolescenti ruși acuzați de extremism. In capitala rusa, protestul a avut loc in fața Serviciului Federal de Securitate (FSB). La St. Petersburg, printre cei…

- Autoritatile britanice au anuntat miercuri ca au descoperit o fabrica ilegala de arme in comitatul East Sussex, sudul Angliei, si au operat trei arestari, in cadrul unei anchete privind producerea ilegala de arme de foc.

- Trei persoane au fost impușcate marți seara in apropierea unei stații de metrou din nordul Londrei, iar valul de violența cu care se confrunta Marea Britanie continua, informeaza cotidianul britanic Daily Mirror, potrivit Mediafax. Trei persoane au fost ranite cu focuri de arma in fața stației…

