VIDEO: Un camion electric fara sofer circula pe drumurile publice din Suedia

Stiri pe aceeasi tema

- Primul camion electric fara șofer și-a inceput livrarile circuland pe un drum public, incepand de miercuri, in Suedia. DB Schenker vorbește despre acest vehicul spunand ca este o premiera mondiala. Robert Falck, CEO al startup-ului Einride, spune ca a purtat negocieri de parteneriat cu furnizori…

- Un sofer de camion a blocat toata autostrada Arad- Timisoara, intrand cu viteza in curba. Saua pe care o conducea a intrat pe contrasens facand praf ... The post Un sofer de camion a blocat toata autostrada Arad- Timisoara, intrand cu viteza in curba appeared first on Renasterea banateana .

- Startup-ul suedez Einride discuta parteneriate cu furnizori majori pentru cresterea productiei si a comenzilor de livrare, iar compania nu exclude viitoare colaborari cu producatori mari de camioane, a declarat directorul general al acesteia, Robert Falck. "Aceasta autorizatie de circulatie pe drumurile…

- In data de 14.05.2019, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice au executat actiuni tematice pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care nu respecta prevederile legale referitoare la transportul de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere.In…

- Polițiștii olteni au depistat, ieri, pe DJ 546 un barbat, de 24 de ani, din comuna Brebeni, care conducea un autoturism, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul alcooltest, conducatorul auto a prezentat o concentrație de 0,95 ...

- O patrula din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți a oprit duminica pentru control pe DC 36A din comuna Gramești, autoturismul condus de un localnic de 27 de ani și in care se afla ca pasager, o tanara de 18 ani din aceeași localitate, proprietara vehiculului. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

- In data de 19.04.2019, in jurul orei 01:20, politistii rutieri au intenționat sa opreasca regulamentar un autoturism care circula pe bulevardul 22 Decembrie, din municipiul Deva. Conducatorul autoturismului a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor și a demarat in tromba, fiind necesar ca agentii…

- Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii este singura persoana din tara autorizata sa conduca masina fara sa aiba permis auto. Dar cu cateva saptamani inainte sa implineasca 93 de ani, regina a renuntat sa mai conduca masina pe drumurile publice.