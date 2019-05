Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgența la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei, informeaza agenția de știri Reuters.Mass-media rusa a transmis imagini cu avionul inconjurat de un nor gros de fum.

- Livrarile de rachete ruse de tip S-400 Turciei urmeaza sa inceapa in iulie, a anuntat miercuri societatea nationala rusa de export de armament Rosoboronexport, citata de Interfax, relateaza Reuters. ”Totul a fost deja negociat si incheiat”, a declarat directorul societatii, Aleksander Miheev.…

- O instanta din Rusia a amendat Facebook vineri pentru ca nu a comunicat autoritatilor unde stocheaza datele utilizatorilor rusi, transmite Reuters, care preia agentii de presa nationale, potrivit agerpres.ro.Amenda este de 3000 de ruble, echivalentul a 47 de dolari, conform legislatiei adoptate…

- Televiziunea de stat din Rusia a enumerat obiective militare americane care ar fi vizate de Moscova in cazul unui atac nuclear, anuntand ca o racheta hipersonica la care Rusia lucreaza ar putea sa loveasca aceste tinte in mai putin de cinci minute, relateaza Reuters.Intre obiectivele mentionate…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a cerut Curții de Justiție din Moscova sa prelungeasca arestul cetațeanului american Paul Whelan, reținut in Rusia in urma unor acuzații de spionaj in favoarea Statelor Unite, relateaza agențiile Interfax și Reuters preluate de mediafax. Anunțul a…

- O parte a unei cladiri din incinta Universitatii de tehnologia informatiilor, mecanica si optica din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-a prabusit sâmbata. Serviciile de urgenta locale au precizat ca nu au fost raportati raniti pâna în prezent, transmit agentiile…

- Rusia este gata sa inceapa un dialog cu Olanda despre doborarea avionului Malaysian Airlines MH17, a declarat vineri ministrul adjunct de externe Alexandr Grusko agentiei Interfax, preluata de Reuters. "Dialogul nostru nu s-a intrerupt, inclusiv la nivel politic. (...) Ne referim la acele probleme,…