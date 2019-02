Stiri pe aceeasi tema

- Retras din activitatea de fotbalist dupa o cariera de ividiat, Razvan Rat (37 de ani) isi dedica timpul liber familiei. Fostul mare fundas incearca sa fie un tatic de nota 10, insa acest lucru nu ii iese de fiecare data. Recent, omul care a scris istorie, alaturi de Mircea Lucescu, la Sahtior Donetk…

- La aceasta ora, sute de oameni care participa la doua proteste spontane, avand revendicari diferite, blocheaza circulația in zona centrala a Capitalei, pe Bulevardul Lascar Catargiu, in apropierea Pieței Victoria, informeaza Digi...

- E viscol in mai multe zone din tara. CNAIR a inchis sectoare de drum sau a instituit restrictii de tonaj pe mai multe drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea si cauza ninsorii si a viscolului puternic, care determina vizibilitate redusa. Circulatia pe toate tronsoanele de drumuri nationale din…

- Pentru Oana Sirbu, timpul a stat in loc, fara indoiala! Chiar daca a ajuns la 50 de ani, cea care, in filmul „Liceenii”, i-a furat inima lui Stefan Benica arata demential. Recent, aceasta a facut senzatie intr-un mall.

- Viata de antrenor nu este deloc uxoarE! Acest lucru a fost simtit pe propriea piele de Florin Bratu (38 de ani), care a fost mazilit de la Dinamo, echipa sa de suflet, dupE doar xapte luni. Totuxi, SBratone este un norocos! tehnicianul xi-a gEsit alinarea alEturi de cele mai dragi fiinte: sotia xi fiica…

- Viata este din ce in ce mai grea pentru Mioara Roman. Ajunsa la 78 de ani, fost sotie a lui Petre Roman este ingropata in datorii, iar sanatatea sa este din ce in ce mai precara. Femeia are probleme cu circulatia sangelui, iar acest lucru ii ingreuneaza activitatea de zi cu zi. Recent, fosta nevasta…

- Incurcate sunt caile Domnului, dar si mai incurcate sunt strazile din Bucuresti, mai ales atunci cand Gigi Becali merge la cumparaturi. Recent, dornic sa ajunga repede la piata, latifundiarul din Pipera i-a permis lui Ionut Lutu, aghiotantul sau, sa blocheze traficul rutier. Imaginile surprinse de paparazzii…