Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Diaconescu, fosta concurenta a emisiunii „Insula Iubirii”, pare sa aiba foarte multe lucruri pe suflet, in ceea ce-i privește pe fostul ei iubit, Aurel și pe noua lui iubita, Diana, și ea o participanta in același sezon.

- Se dau foarte indragostiti, dar le scapa unele lucruri! Diana si Aurel, fosti concurenti la "Insula Iubirii", incearca sa demonstreze ca totul este roz in viata lor, numai ca apar unele lucruri care ii fac pe oameni sa creada altceva.

- Diana de la "Insula Iubirii" s-a filmat in ipostaze de tot rasul. Fosta concurenta a vorbit despre faptul ca ea este cocosul in relatie, dar si despre semnul pe care il adreseaza tuturor celor care o vorbesc in sens negativ.

- Cel mai nou cuplu de la „Insula Iubirii face furori”! Diana danseaza lasciv alaturi de Aurel si par mai fericiți ca niciodata. Amețit de muzica sau poate de iubire, Aurel ingenuncheaza in fața Dianei și o aplauda.

- Diana Constantin de la "Insula Iubirii" pare ca s-a indragostit pana peste cap. Desi dupa terminarea emisiunii a starnit numeroase controverse, Diana Constantin pare mai fericita ca niciodata.

- Diana, de la ”Insula Iubirii”, a lasat de inteles ca vrea un copil, iar partenerul ei de viata, Aurel, a rectionat imediat. El le-a facut o mare surpriza prietenilor virtuali, cu o postare care a fost comentata de foarte multe persoane. Iar oamenii cred acum ca tanara este insarcinata.A

- La scurt timp dupa ce Diana, fosta concurenta la "Insula Iubirii" a dat semne ca vrea un copil, Aurel le-a facut o surpriza prietenilor de pe retelele de socializare. Chiar daca niciunul dintre ei nu a confirmat, oamenii cred ca bruneta este insarcinata.

- Aurel si Diana de la "Insula Iubirii" au vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre Alexandra, fosta iubita a lui Aurel. In acest sens, Aurel a spus ca Alexandra nu a trecut peste relatia cu el, dar si ca aceasta si-a dorit cu indarjire sa sa se impace cu el.

- Alice a ramas una dintre cele mai indragite concurente care a participat la "Insula Iubirii” si face tot ce poate sa ramana in continuare in atentia publicului. De data aceasta, tanara este mai hotarata ca niciodata sa isi gaseasca sufletul pereche.

- Ionela, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", s-a facut de ras pe retelele de socializare. Sotia lui Teodor, si el fost concurent in cadrul show-ului matrimonial, a reusit sa provoace isterie, dupa ce a scris un mesaj pentru marele poet Mihai Eminescu.

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- La doar cateva zile dupa ce a dezvaluit ca formeaza un cuplu cu Aurel, Diana de la "Insula Iubirii" il copleseste cu declaratii de dragoste. Pe pagina ei de pe o retea de socializare a aparut un mesaj emotionant.

- „Andrei n-a fost niciodata un bun mincios, asa ca n-a fost nevoie de multa perspicacitate ca sa-mi dau seama ca are pe alta. Se purta ca un indragostit, iar o femeie simte imediat cand nu mai e ea subiectul pasiunii unui barbat. Asa ca la inceput l-am intrebat direct daca are pe cineva. Mi-a…

- Alexandra Diaconescu, fosta concurenta a emisiunii "Insula Iubirii", a exprimat o parere destul de tranșanta in ceea ce ii privește pe Aurel, fostul iubit, și Diana, la randul ei, fosta concurenta.

- Diana si Aurel de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu ( VEZI AICI TOATE DETALIILE ), Diaconescu Alexandra, fosta iubita a tanarului, la randul ei fosta concurenta in cadrul show-ului, a postat, pe contul personal de socializare, un mesaj transant dupa ce ex-partenerul ei s-a cuplat cu excentrica bruneta.…

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- In platoul "Agentia VIP" au existat un val de replici dure intre Dianei si Alexandrei, o batalie care s-a tinut intre actuala si fosta iubita a lui Aurel. Alexandra a desfiintat-o pe Diana, dar le-a urat si sa fie fericiti impreuna!

- In emisiunea "Agentia Vip", Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" si-au oficializat relatia. Diana si Aurel au sustinut ca initial nu s-au placut deloc, dar ca ulterior a ajuns sa le surada ideea de a forma un cuplu.

- Mircea Badea a incercat sa-și țina viața privata cat mai departe de ochii curioșilor. In afara relației pe care o are cu Carmen Bruma, despre alte povești de dragoste ale acestuia nu se cunosc prea multe detalii. Prezentatorul de televiziune Mircea Badea formeaza un cuplu cu vedeta de televiziune Carmen…

- Jaful din hotelul de lux a fost executat in jurul orei 18:30 (17:30 GMT) de cinci persoane. Trei dintre acestea au fost arestate, iar doua au reusit sa fuga.In timpul evenimentului nu au fost persoane ranite.''Paguba este foarte mare si urmeaza sa fie evaluata'', a declarat o…

- Richard si Alina s-au cunoscut in 2010, la Londra, acolo unde romanca lucra intr-un bar. Relatia lor a durat aproape 2 ani, timp in care americanul a ajuns si in Romania. Indragostit, i-a daruit Alinei un inel de logodna, cu diamante, de 8.000 de dolari. Richard: „I-am intalnit familia de multe ori,…

- Maria Ilioiu a respectat tradiția și a dormit cu busuiocul sub perna! Foarte fericita ca și-a visat alesul, aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj. Oare sa ne așteptam la o viitoare relație?

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.

- In urma evidentelor operatii estetice, Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", a fost judecata dur de prietenii din mediul virtual. Ca raspuns la anumite acuzatii, Alexandra Diaconescu a raspuns dur.

- Din fata blonda cu privire inocenta, Bianca de la "Insula Iubirii" s-a schimbat intr-o femeie in toata regula, cu buze mari și pomeți proeminenți. Cea mai recenta imagine cu ea, o prezinta total diferita fața de cum au vazut-o oamenii la TV.

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", a tranmis un mesaj dur catre toti cei care o critica, dar mai ales pentru barbatii care incearca sa o agate si nu reusesc, apoi spun ca este cu nasul pe sus.

- Nicoleta Dragne, fosta ispita pe "Insula Iubirii", a transmis un mesaj dur la adresa fetelor care ii vor iubitul. Tanara și-a gasit dragostea in Cluj, acolo unde locuiește și fostul ei iubit, și se pare ca relația lor este una cat se poate de serioasa, dat fiind faptul ca la un moment dat a lasat la…

- Bianca, una dintre participantele care au facut istorie la "Temptation Island – Insula Iubirii" cu povestea ei de viata, si-a pus pe jar fanii, dupa ce a facut public un mesaj care vorbea despre divort. Totul a fost facut public la nici sapte luni de cand ea si Liviu s-au casatorit. Unii dintre prieteni,…

- Diana, cea mai controversata concurenta de la ”Temptations Island - Insula Iubirii”, trece printr-o serie de schimbari incredibile in ultima vreme. Astfel, dupa ce s-a liniștit și a renunțat la apucaturile pe care le-a demonstrat in timpul show-ului, Diana a decis sa iși schimbe și look-ul.

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In urma cu doua luni, tanara a anuntat ca este gravida cu sotul ei, Eduard. Acesta a primit vestea cea mare intr-un mod special. A

- Roxana Ciuhulescu, indragostita la 6 luni de la divorț. Fosta prezentatoare tv a facut primele declarații despre povestea de dragoste pe care traiește alaturi de barbatul care a cucerit-o definitiv. Roxana Ciuhulescu a recunoscut ca iubește din nou și ca este foarte fericita. Mai mult, aceasta a marturisit…

- “Exista viața dupa divorț”! Asta o poate spune Diana, fosta soție a lui Razvan Simion (37 de ani), care s-a remontat de dragul celor doi copilași și și-a construit un alt univers departe de București, tocmai in Timișoara. Recent, Diana a aratat noul ei “cuibușor”, o vila de toata frumusețea, pe care…

- Diana de la „Insula Iubirii” isi surprinde prietenii cu fiecare ocazie. Daca zilele acestea ea a postat imagini cu imbunatatirile pe care si le-a facut, de data aceasta a facut anuntul cel mare. Diana si-a gasit un loc de munca.

- Diana, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", iubeste mai mult pe zi ce trece. Chiar daca schimba baietii ca pe sosete, fiecare relatie pe care si-a face tanara pare una plina de pasiune.

- Diana de la “Insula Iubirii” și-a marit din nou buzele. Fosta concurenta de la Antena 1 e desfigurata, insa le-a explicat prietenilor virtuali de ce arata așa. Diana Constantin a explicat de ce are buzele atat de mare, dupa ce a primit o multime de reprosuri cu privire la cat de mult acid hialuronic…

- Diana, una dintre fostele participante de la "Temptation Island – Insula Iubirii", a dat raspunsul la o intrebare care era pe buzele celor mai multi sustinatori. Pe unii i-a bucurat veste, insa pe altii, nu. Declaratiile brunetei au venit la cateva luni dupa ce o alta fosta concurenta a spus pretul…

- Andreea, fosta concurenta in cadrul show-ului matrimonial "Mireasa pentru fiul meu", si-a schimbat radical viata. A fost o perioada in care a preferat sa fie singura, dar acum si-a gasit iubit si are si un job pe care multi oameni si l-ar dori.

- Florina Stan, fosta concurenta la Mpfm3, a incins internetul cu fotografiile sale. Blondina este destul de increzatoare in formele ei si nu se sfieste sa pozeze destul de indraznet pe Facebook.

- Diana, fosta concurenta a emisiunii "Insula Iubirii", a postat pe retelele de socializare o fotografie in are apare coafata altfel decat ne-a obisnuit. Oare, dupa ce si-a facut un nou iubit, are de gand sa faca mai multe schimbari in viata sa?

- Bianca este una dintre fostele concurente de la "Insula Iubirii" care a intrat foarte repede la inimile oamenilor. Tanara, in ultimele luni, este schimbata complet și cu greu o recunoști ca fiind aceeași persoana care a fost in Thailanda.

- Andy este una dintre cele mai dorite ispite masculine de la "Insula Iubirii" și a reușit sa cucereasca multe domnișoare. Tanarul a postat recent o fotografie mai veche pe contul sau de socializare.

- Ben, fostul iubit al Dianei de la "Temptation Island - Insula Iubirii", a decis sa faca o schimbare radicala. A mers la medicul stomatolog și a apelat la cea mare recenta moda in materie de dinți.

- Deea si-a luat fanii prin surprindere si se pregateste sa lanseze primul ei single. "Heeey! Sunt foarte incantata sa va anunt ca in cel mai scurt timp, voi lansa primul meu single!Aceasta piesa ma reprezinta foarte mult si abia astept sa o ascultati si voi. Am visat de mult timp la acest…

- 1. Dai un SMS prietenelor pentru a te asigura ca mesajele sunt livrate, scrie woman2woman.ro. Incerci sa te minti singura si te gandesti ca poate iubitul nu a primit mesajele tale si asa se poate explica tacerea lui. Dar, daca prietenele iti raspund rapid la mesaje, explicatia nu poate fi…