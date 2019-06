Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Botoșani a cazut intr-o caverna formata din cauza unei avarii la rețeaua de canalizare, informeaza Botosaneanul.ro. Avaria a fost lasata nereperata pana in punctul in care caverna a atins o adancime de trei metri, iar femeia care mergea pe drumul de deasupra s-a trezit ca-i fuge pamantul…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a decedat joi, 13 iunie, pe o strada din Cluj. Barbatul a cazut ca secerat, iar medicii nu au mai putut face nimic. Incidentul a avut loc in jurul orei 13:20. Se pare ca barbatul ieșise la plimbare pe strada Nicolae Titulescu din Cluj-Napoca și, in momentul in care a…

- O femeie de 45 de ani din Botosani a trait socul vietii ei, dupa ce a fost batuta de sot dintr-un motiv banal. Femeia a facut o gluma, dar nu si-a imaginat o clipa ca aceasta avea sa-i aduca o suferinta imensa.

- Un politist din cadrul Postului de Politie Muntenii de Sus ar fi fost accidentat, marti, in mod intentionat de un sofer pe care il oprise in trafic.Citește și: NEBUNIE in PSD! Lider important o spulbera pe Dancila: 'Doar nu o sa facem CEX sa priceapa și doamna!' - SURSEPotrivit purtatorului…

- Incident șocant in cartierul clujean Buna Ziua. Un muncitor care lucra la construcția unei biserici a cazut de la peste 10 metri inalțime. Barbatul a fost transportat la spital fiind intre viața și moarte. Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj și Inspectoratul de Poliție Județean Cluj au deschis anchete.…