VIDEO Filmare haioasă cu polițiști care opresc un bărbat costumat în erou de film: 'Băi, Superman, trage-te colo pe dreapta' O filmare in care Poliția oprește un barbat costumat in Superman, aflat pe role și cu caști in urechi, a starnit sute de comentarii pe Facebook. Majoritatea utilizatorilor se leaga de modul in care polițiștii au ales sa-l opreasca pe barbat: „Bai, Superman, trage-te colo pe dreapta”, informeaza MEDIAFAX. Citește și: Vești importante pentru toți pensionarii! Ce se va intampla de la 1 septembrie In imagini apare o mașina de Poliție care merge, pe un drum din Ilfov, in urma unui barbat costumat in Superman, aflat pe role și cu caști in urechi. Cand ajunge in dreptul acestuia,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

