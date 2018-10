Stiri pe aceeasi tema

- Ochiul aprig al Iuliei Albu a țintit-o și pe fosta nevasta a lui Ilie Nastase. Realizatoarea rubricii ”Wow sau Bau cu Iulia Albu” urecheat-o stilistic pe Brigitte pentru greșelile de stil, introducand-o in categoria pițipoancelor. Fosta soție a lui Ilie Nastase a avut o reacție pe masura. Poza cu Brigitte…

- Nu doar Ilie Nastase este linistit si fericit langa noua sa iubita, ci si Brigitte langa noul ei partener. Celebra bruneta a fost surprinsa de fotoreporteri alaturi de musculosul plin de tatuaje care se ocupa sa-i indulceasca zilele.

- Patru dintre societatile care depind de Consiliul Local Timisoara organizeaza concursuri de selectie a noilor membri in consiliile de administratie. Este vorba despre Horticultura, SC Piete, Retim si SDM, acolo unde mandatele celor din CA urmeaza sa ajunga la final sau au expirat deja. Peste 90% dintre…

- Mesajul emoționant transmis de Brigitte Sfat lui Ilie Nastase, la doar cateva zile dupa ce acesta a fost surprins in compania altei femei. Prietenii virtuali au incurajat-o pe bruneta și i-au urat sa fie fericita. Zilele acestea, nici Brigitte Sfat nu s-a lasat mai prejos și dupa ce și-a anunțat desparțirea…

- Ilie Nastase este cercetat penal pentru furt, dupa scandalul cu Brigitte Sfat, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Bruneta il acuza pe fostul tenismen, ca a intrat pe geam si i-a luat haine din casa. Contactat de Libertatea, acesta a negat insa cele intamplate și a declarat ca se afla la…

- Brigitte Sfat a facut marturisiri legate de cel care i-a fost soț, celebrul jucator de tenis Ilie Nastase. Bruneta a marturisit ca a facut tot posibilul ca mariajul sa funcționeze, insa fara succes. Brigitte Sfat a facut declarații despre relația cu Ilie Nastase, cel de care a decis sa se desparta…

- Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii sunt principalii beneficiari de fonduri in urma primei rectificari bugetare din acest an, in timp ce Serviciul Roman de Informatii,...

- Brigitte Sfat și Ilie Nastase au o poveste de dragoste ce seamnana mai degraba cu o telenovela, cel mai recent episod de iubire cu scantei a fost jucat chiar in strada, cand s-au certat sub ochii tuturor.