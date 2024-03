Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu s-a gandit deja la momentul in care iși va scrie testamentul. Artistul spune ca iși dorește sa lase cate ceva fiecarei rude, dar nu ii neglijeaza nici pe cei cu probleme grave de sanatate, mai ales ca parinții lui au murit, dupa lupta cu cancerul.

- Cunoscutul cantareț de manele, Tzanca Uraganu a intrat in atenția polițiștilor dupa ce ar fi primit bani falși in timpul unor dedicații. Ce spune artistul? Tzanca Uraganu este vizat de un dosar legat de bani falși. La scurt timp dupa ce ar fi fost implicat in acest scandal, artistul a oferit o reacție…

- Politistii din Alba fac cercetari pentru identificarea unei persoane care a inselat cu 32.000 de lei un varstnic, folosind metoda „Accidentul”. Batranul a fost sunat si anuntat ca fiul sau a suferit un accident rutier si are nevoie de bani pentru a primi ingrijirile necesare, apoi o persoana s-a prezentat…

- Monica Tatoiu este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țara. Celebra femeie de afaceri se gandește ca anii trec și este realista, motiv pentru care nu a uitat nici de testament. Abia acum s-a aflat ce dorința ciudata are. Scrie negru pe alb in act, ce vrea sa se intample neaparat […]…

- Monica Tatoiu a dezvaluit cați bani are in conturi, dar și ce salariu a avut de-alugul anilor. Mai mult, femeia de afaceri nu s-a sfiit sa spuna cat cheltuie intr-o vacanta. Monica Tatoiu și-a facut testamentul și a luat pe toata lumea prin surprindere cu dorința eiLa cei 67 de ani ai sai, Monica Tatoiu…

- Doina Teodoru a imitat-o pe Dana Budeanu la „iUmor”, in ediția difuzata duminica, 7 ianuarie. Actrița i-a ironizat pe Catalin Bordea și pe Cosmin Natanticu, doi dintre jurații show-ului de la Antena 1. Pe scena emisiunii „iUmor” de la Antena 1 multe vedete au prezentat numere de roast. Printre acestea…

- Potrivit relatarilor din presa americana, stapanii patrupedului au pus banii pe blatul bucatariei, dar cainele a inhațat plicul, iar in urma sa nu au ramas decat bancnote rupte, scrie News.ro.”Am fost socat”, declara USA Today Clayton Law.”Nu-i sta deloc in fire. Nici macar nu se atinge, de obicei,…

- Cați bani aveau la CEC copiii lui Ceaușescu, la Revoluție? Pe 22 decembrie 1989, cuplul dictatoria fugea de pe terasa Comitetului Central cu elicopterul. Elena Ceaușescu se gandea atunci și la „CEC-urile copiilor”. Banii și bunurile familiei au facut obiectul mai multor procese, care inceput imediat…