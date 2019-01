VIDEO/ Care sunt cele 23 de piese calificate în Selecția Națională Eurovision 2019 Din cele 126 de piese inscrise in concurs, 23 de melodii s-au calificat in semifinalele Selecției Naționale pentru Eurovision 2019. Dintre artiștii care iși doresc sa reprezinte Romania in finala de la Tel Aviv fac parte și cantareți și trupe cunoscute publicului larg, precum Nicola, Mirela Vaida, Mihai Traistariu și Laura Bretan. Dan Bittman, care se calificase in semifinale cu piesa "Pierd", s-a retras din concurs, neputand lua parte la semifinala. Mihai Traistariu vrea sa-și depașeasca reușita din 2006, cand s-a clasat pe locul 4 la Eurovision cu piesa "Tornero". Anul acesta, el participa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

