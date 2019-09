Stiri pe aceeasi tema

- Romania infrunta Insulele Feroe in al doilea meci din grupa 7 de calificare la Campionatul European de handbal din 2020. Partida e programata la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. live de la 19:00 » Insulele Feroe - Romania „Tricolorele” s-au impus in primul meci, pe teren propriu…

- Polonia a invins Ucraina, scor 27-26, in grupa Romaniei din preliminariile Campionatului European de handbal feminin din 2020. Romania intalnește duminica, la Torshavn, Insulele Feroe, de la ora 19:00 (direct TVR1). Victorie conturata greu pentru Polonia in deplasarea de la Kiev, contra Ucrainei. Antrenata…

- Dupa meciul câstigat, miercuri seara, de România cu Ucraina (27-24), primul din preliminariile CE2020 la handbal feminin, capitanul reprezentativei, Cristina Neagu, a anuntat printr-un mesaj ca a fost ultima partida pentru extrema stânga Valentina Elisei Ardean, cu care a postat si…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins echipa Ucrainei cu scorul de 27-24 (15-12), miercuri seara, in Sala ''Dumitru Popescu-Colibasi'' din Brasov, in Grupa a 7-a a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2020. Dupa un debut echilibrat de meci, Romania s-a desprins…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei a debutat cu o victorie in campania de calificare la Euro 2020, intrecand Ucraina cu 27-24 (15-12) in Sala Sporturilor “Dumitru Popescu Colibași” din Brașov. Din grupa F mai fac parte echipele Poloniei și Insulelor Feroe. Pe foaia de joc au fost trecute…

- Antrenorul Tomas Ryde a declarat, marti, la Sala Apollo, ca desi a convocat-o pe Cristina Neagu la echipa nationala de handbal feminin pentru meciurile cu Ucraina si Insulele Feroe, din preliminariile Campionatului European din 2020, ea nu va putea intra pe teren decat dupa inca o luna de recuperare.…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins echipa Ciprului cu scorul de 85-70 (27-11, 17-29, 25-13, 16-17), miercuri, la Nicosia, in Grupa F a precalificarilor FIBA EuroBasket 2021. Tricolorii au debutat in forta, avand un avans de 16 puncte dupa primul sfert. Cipriotii au revenit in joc si…

- Handbal DE VIITOR… Romania a participat la turneul final al Campionatului European de handbal pe plaja. Printre jucatorii convocati de selectionerul Aihan Omer s-au aflat si jucatori Vasluiului, Sebastian Iozu si Andrei Popa. Campionatul European de handbal pe plaja s-a disputat in Polonia, la Stare…