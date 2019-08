Victor Ponta dezvaluie ca a avut discutii cu Viorica Dancila despre intrarea Pro Romania la guvernare, in locul ALDE. Fostul premier afirma ca Viorica Dancila a fost de acord cu patru dintre cele cinci conditii puse, mai putin cu solicitarea de a se retrage din cursa pentru Presedintia Romaniei. Ponta sustine intre Dancila si Iohannis exista un blat. The post Victor Ponta: „Doamna Dancila mi-a spus ca ii da afara pe ALDE si sa ii iau eu parlamentarii” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .