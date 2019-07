Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele parlamentului venezuelan Edgar Zambrano, inchis din 8 mai pentru sprijinul acordat revoltei militare esuate impotriva presedintelui tarii Nicolas Maduro, a incetat greva foamei inceputa in urma cu zece zile, a anuntat duminica sotia politicianului, transmite AFP potrivit Agerpres.…

- Protestatarii care au declarat greva foamei pentru a obtine demisia presedintelui Igor Dodon au ramas si pe parcursul noptii in corturile intalate in fața Parlamenului. Acestia nu au avut decat apa cu ei.

- Cateva persoane s-au adunat in fața Parlamentului și cer demisia președintelui Igor Dodon. Manifestanții au anunțat greva foamei și cer ca „Parlamentul și Procuratura Generala sa-l suspende din funcție și sa emita mandat de arest” pe numele șefului statului.

- Un grup de oameni au mers in aceasta dimineata la Parlament si au cerut demiterea presedintelui tarii, Igor Dodon. Persoanele venite sa protesteze au anuntat greva foamei si spun ca vor sta in corturi in fata Parlamentului.

- Detinuti din Turcia au anuntat duminica, prin vocea reprezentantului lor, ca au pus capat grevei foamei ce fusese declansata de mai multe mii de persoane pentru a protesta impotriva conditiilor de detentie ale liderului kurd Abdullah Ocalan, in urma unui apel al acestuia in acest sens, informeaza AFP.…

- „Regimul dictatorial l-a rapit pe Edgar Zambrano”, a anuntat liderul opozitiei si presedintele Parlamentului, Juan Guaido. Este una din masurile de represiune a regimului Nicolas Maduro impotriva politicienilor implicati in tentativa de lovitura de stat impotriva presedintelui venezuelean. “Alertam…

