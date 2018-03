Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul va trimite in a doua jumatate a acestui an decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.

- Masura a fost anunțata joi de Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, la finalul ședinței de Guvern. In plus, autoritațile ar urma sa pregateasca și un mecanism de stimulare a plații in cursul lui 2018. Eugen Teodorovici: Plicurile cu instiintari pe care le trimite ANAF ar putea fi…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca 2018 va fi un an al investitiilor, stabilitatii si predictibilitatii, fara schimbari majore din punct de vedere fiscal pentru mediul de afaceri, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Anul acesta si anii…

- In ultima perioada, conducerea Clubului Sportiv Municipal Ploiesti a facut importante demersuri pentru ca pasionatii de curse hipice sa poata paria la Hipodromul Ploiesti. Coordonatorul activitatii de la Hipodrom, Lucian Radulescu, de altfel si consilier pe probleme sportive al deputatului Laura Moagher,…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia Fondului Monetar International in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.Discutii…

- Suma pe care ANAF ar putea-o colecta astfel se ridica cel puțin la cateva sute de milioane de lei, in contextul in care anul trecut au fost trimise impunerile pentru plata CASS abia pentru anul 2012, astfel incat datoriile sa nu se prescrie, scrie profit.ro. In cazul in care ANAF va emite…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem (educatia…

- Cota din impozitul pe venit datorat pe care contribuabilii o pot directiona catre o organizatie non-guvernamentala, ”in special” catre asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii, va fi majorata, putand ajunge la 3,5%, a anuntat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ”€Aceasta discutie…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat duminica seara ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009, iar actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Ședința de Guvern pe 1 martie . Deblocarea unor plati pentru primariile din tara si controversatul formular 600 sunt doua subiecte centrale ale sedintei de guvern de astazi. Ministrul de Finanțe a anunțat, la inceputul lunii trecuti, ca declarația 600 va fi simplificata . „Prim-ministrul a decis amanarea…

- Meteorologii au venit cu vesti cat se poate de proaste. Valul de frig va continua si in zilele urmatoare.Astfel, codul portocaliu de ger a fost prelungit pana vineri seara. Conform acestora, codul portocaliu a fost prelungit pana vineri seara, partea de nord a Argesului fiind si ea sub aceasta amenintare.…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic - Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. " (...) vom…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, și se vor cauta alte soluții de comunicare cu contribuabilul, sustine ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici. „Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona…

- Prima masura propusa de ministrul Finanțelor! Mai exact, plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala…

- „Va dau un exemplu așa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul știți ca trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane de euro. Un total nejustificat. Adica putem sa aplicam aici clar o masura care sa…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, informeaza ministrul de Finanțe. Anual, se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat inceputul unor masuri revoluționare in domeniul administrației publice. Una dintre primele masuri va fi analiza tuturor cheltuielilor publice, pentru a vedea ce cheltuieli publice se justifica sau nu se justifica. Dintre cele care se justifica, se…

- "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala ce sa dispara. Fiscul trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane euro. E total nejustificat. Incercam sa aplicam aici o masura care sa…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala ce sa dispara.…

- Prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, Eugen Teodorovici a spus ca "avem toate motivele sa credem ca astfel de practici exista, din pacate". Amintim ca procurorul Mihaiela Moraru Iorga a facut declarații cutremuratoare duminica seara, la Sinteza Zilei. Iorga susține ca procurorul…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, scrie Agerpres.Vom avea actul normativ care va spune foarte clar…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES).Citește și: Mihai…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice a declarat, marți, la Senat, ca au crescut indemnizațiile parlamentarilor in timp ce salariile a zeci de mii de bugetari scad, in unele cazuri cu procente de pana la 40%, iar legea salarizarii unitare, asumata de Parlament, in vara, ar putea fi „perfectata…

- La prima intrunire de anul acesta a Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania, care a avut loc luni, la București, a participat și noul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.„S-au ridicat o mulțime de probleme legate de finanțarea administrațiilor locale, de la ...

- 'In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...) Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul…

- Vești proaste pentru fanii Simonei Halep! Deși aceasta a fost trecuta pe lista oficiala pentru meciurile Romaniei de la Fed Cup cu Canada, Halep nu va juca la Cluj. Simona Halep va sta in tribune la Cluj. Motivul il reprezinta accidentarea suferita de jucatoarea noastra la Australian Open.…

- Teodorovici: Contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul 600, chiar daca nu este in mod clar mentionat Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie…

- Eugen Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte de presa, ca premierul Viorica Dancila a decis miercuri amanarea depunerii Formularului 600 pana pe data de 15 aprilie si a mentionat ca pana la acest termen contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul, chiar daca acest…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si...

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie. Elena Mateescu, directorul…

- Eugen Teodorovici, desemnat ministrul Finanțelor Publice, a declarat, ieri, ca Guvernul amana implementarea Formularului 600, timp in care poate lua decizia de a abroga aceasta masura, afirmand ca cetațenii nu vor mai fi obligați sa mai depuna acest formular, informeaza MEDIAFAX.„Pe 31 este ...

- Eugen Teodorovici, desemnat ministrul Finantelor Publice, a declarat, luni, ca Guvernul amâna implementarea Formularului 600, timp în care poate lua decizia de a abroga aceasta masura, afirmând ca cetatenii nu vor mai fi obligati sa mai

- Eugen Teodorovici, desemnat ministrul Finantelor Publice, a declarat, luni, ca Guvernul amana implementarea Formularului 600, timp in care poate lua decizia de a abroga aceasta masura, afirmand ca cetatenii nu vor mai fi obligati sa mai depuna acest formular.

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Meteorologii vin cu noi vești proaste. Dupa valul de ninsori care a cuprins jumatatea de sud a tarii, urmeaza cateva zile de ger, transmite Realitatea TV.Potrivit ANM, luni dimineața se inregistreaza Cod Galben de ninsoare in zeci de județe din partea sudica a Romaniei. Citește și:…

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Meteorologii au actualizat avertizarea de vreme rea si anunta cod portocaliu in 18 judete, de miercuri dupa-amiaza. Vantul va sufla cu putere, ajungand si la 140 de kilometri la ora in zonele montane, si va ninge viscolit.

- Sibiul va gazdui primul summit al Uniunii Europene dupa Brexit Sibiul va gazdui, în prima jumatate a anului viitor, primul summit al Uniunii Europene care va avea loc dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu a vizitat,…

- Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit la emisiunea Talk News, de la Realitatea TV, despre cum va fi influențata Romania in 2018, din punct de vedere astrologic. Specialistul nu are deloc vești bune pentru noul an, mai ales ca a facut o comparație cu anul 1989, același an influențat de Saturn."Anul…

- Cel mai apreciat interpret de colinde din Romania a ajuns de urgența la spital. Inca de joi seara Ștefan Hrușca s-a simțit rau. El a crezut ca este vorba de o simpla raceala, dar starea lui de sanatate s-a agravat.