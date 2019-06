Stiri pe aceeasi tema

- Vești importante pentru toți șoferii! Toți cei care dețin mașini inmatriculate in Romania sunt vizați. Este vorba despre inspecția tehnica periodica (ITP). Totul este prevazut intr-un proiect de lege, pus in dezbatere la Senat Potrivit proiectului legislativ, romanii stabiliți in alta țara, dar care…

- Vești importante pentru toți șoferii! Potrivit unei schimbari a Codului Rutier, amenzile pentru aceasta fapta cresc considerabil.Astfel, riscați o amenda usturatoare daca sunteți prinși la volan facand acest lucru.Citește AICI ce nu trebuie sa faceți la volan și la ce suma se ridica amenda

- Vești proaste! Mii se șoferi din Romania sunt vizați. Parlamentarii aduc noi modificari codului rutier. Acestea vor avea menirea de a educa mai bine șoferii care sunt indisciplinați. Una din modificarile propuse este aceea ca șoferii sa fie obligați sa… Citește AICI ce MODIFICARI va suferi CODUL…

- Vești importante pentru toți romanii. Ministrul Muncii, Marius Budai, prezent la Antena3, a dat ultimele detalii despre Fondul de Pensii. The post Vești importante pentru toți romanii! Care va fi cea mai mica pensie din Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Vești importante pentru toți șoferii din Romania! Polițele RCA vor suporta o serie de modificari pe care toți trebuie sa le cunoasca. Proiectul de act normativ propune o serie de schimbari care se refera, potrivit expunerii de motive, la...Citește AICI ce se intampla cu polițele RCA, dar și…

- Una dintre cele mai mari banci din țara noastra aduce vești proaste clienților sai. Instituția i-a notificat pe aceștia ca vor scoate mai mulți bani din buzunar din aceasta vara.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului de la Craiova: a rabufnit din cauza lui Ion…

- Vești importante pentru toți șoferii care vor sa iși cumpere mașini noi! Regulile privind circulația autoturismelor noi ar putea fi schimbate, iar șoferii vor avea parte de o surpriza totala. Mașinile vandute pe teritoriul Uniunii Europene vor fi dotate cu limitatoare de viteza. Aceasta masura de siguranța…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Romania TV ca pensionarii vor primi mai devreme pensiile, iar pana pe 15 aprilie toate pensiile vor fi primite. De asemenea, ministrul a subliniat ca de la 1 aprilie alocatiile copiilor vor fi majorate.Intrebat cum se va face plata pensiilor cu…