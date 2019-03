Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier in Pasajul Unirii va fi restrictionat, in perioada 22 martie, ora 22,00, pana pe 25 martie, ora 4,00, pentru realizarea unor lucrari de intretinere. Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa respecte semnificatia indicatoarelor rutiere…

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica, intre orele 11.00 si 16.00, cand va avea loc o procesiune religioasa pe traseul Str. Icoanei - Str. I.L. Caragiale - Str. Polona - Str. Pictor Arthur Verona - Parcul...

- Mai multe linii de tramvai ar urma sa fie desființate in București, dupa ce Primaria Capitalei a propus reconfigurarea retelei de tramvaie ale Societatii de Transport Bucuresti, pentru scaderea timpilor de asteptare si cresterea capacitatii de transport.

- Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Garda de Coasta, autoritatile de frontiera bulgare au informat Politia de Frontiera Romana, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu-Ruse, despre faptul ca Directia Generala „Politia Nationala" – Serviciul Politie Rutiera din cadrul Ministerului Afacerilor Interne…

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Miercuri, indicele a urcat la 3,03-. Vineri, acesta a atins pragul de 3,11-, cel mai mare nivel din 3 decembrie 2018 (tot 3,11-) pana in prezent. Totodata, vineri, indicele Robor la…

- Facturile sar in aer la Craiova! Anul 2019 aduce un val de scumpiri la toate utilitatile pentru craioveni. Majorarile de preturi la caldura, apa si canal, gunoi si gaze, se vor resimti din plin in facturile la intretinere, pentru cei care locuiesc la bloc.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 E85 , in afara localitatii Haret, judetul Vrancea, o persoana care a traversat neregulamentar a fost lovita de un autoturism.In urma impactului, pietonul a decedat.Potrivit Infotrafic, traficul auto este restrictionat…