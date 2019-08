Stiri pe aceeasi tema

- Laburistii au invitat din nou joi celelalte partide din opozitie si pe unii conservatori sa sustina planul liderului lor, Jeremy Corbyn, care vrea sa contracareze un Brexit fara acord, facand sa cada guvernul lui Boris Johnson, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Trebuie sa lucram impreuna, chiar…

- Programul "Rabla Clasic" pentru persoane fizice si programul care vizeaza instalarea de sisteme fotovoltaice vor beneficia de sume suplimentare dupa ce Guvernul a decis, joi, rectificarea bugetului Administratiei Fondului pentru Mediu, informeaza Ministerul Mediului, printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat miercuri, in cadrul ședinței de Guvern, ca a trimis o echipa a Corpului de Control la MAI. „Romanii trebuie sa creada in MAI”, a spus Dancila, precizand ca Guvernul va lua masurile necesare pentru inasprirea pedepselor in cazuri de agresiune, viol, privare de libertate…

- Modul cum autoritațile britanice încearca sa acopere, macar în parte, impactul negativ al unui Brexit fara acord asupra sectoarelor economice reiese, din nou, dintr-o verificare BBC referitoare la exporturile galeze de carne de oaie. Daca apar taxe europene, exista piața nipona, proaspat…

- Una dintre cele mai active și implicate organizații studențești a devenit partener al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Ministrul Natalia-Elena Intotero a semnat astazi un acord de colaborare cu Liga Studenților Romani din Strainatate (LSRS), reprezentata de președintele Robert Stredie.…

- Marea Britanie nu mai are nicio responsabilitate pentru Hong Kong și trebuie sa înceteze sa "gesticuleze" despre fosta sa colonie, a declarat luni ministrul de Externe chinez, dupa ce guvernul britanic și-a reiterat angajamentul fața de declarația comuna cu China în Hong Kong,…

- Romania avea anul trecut cele mai reduse preturi la alimente dintre tarile Uniunii Europene, cu 34,6% mai scazute decat media UE, iar la recreatie si cultura cu 41,6% sub medie, arata datele publicate luni de Eurostat. La băuturi alcoolice şi tutun, România este pe locul trei în…

- Guvernul britanic a primit peste 750 de mii de cereri de la cetateni ai Uniunii Europene care vor sa obtina statutul de rezident permanent. Acesta e necesar celor care vor sa locuiasca si sa munceasca in Marea Britanie dupa Brexit.