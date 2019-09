In cazul schemei de ajutor de stat 807/2014, o principala modificare este prelungirea pana in 2025 a perioadei in care se realizeaza plata ajutorului de stat, ca urmare a introducerii costurilor salariale in categoria cheltuielilor eligibile.

De asemenea, a fost stabilit mecanismul de recuperare proportionala in cazul ajutorului de stat pentru costuri salariale, in situatia in care locurile de munca nu sunt mentinute.

A fost totodata stabilita valorea minima de 500.000 de lei pentru investitiile care se realizeaza in judetele mai slab dezvoltate, in care PIB-ul pe cap de locuitor…