Stiri pe aceeasi tema

- EVENIMENT… Seara trecuta, in prezenta unui sobor de 15 preoti din municipiul Vaslui, in fruntea carora s-a aflat Prea-Sfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, au fost oficiate slujbe la racla cu moastele Sfantului Mare Mucenic Pantelimon, aduse de Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul…

- Academia Navala "Mircea cel Batran" gazduieste, in perioada 13 ndash; 18 mai, programul "Cadet in Fortele Navale Romane".Potrivit unui comunicat transmis de Academia Navala Mircea cel Batran, destinat elevilor din mediul civil, programul are ca scop familiarizarea acestora cu activitatile desfasurate…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Dan Suciu, a declarat ca va promova o noua inițiativa pentru a finanța construirea a 400 de baze sportive in toata țara. Afimația a venit dupa ce acesta a participat la inaugurarea unei astfel de baze la Cumpana (Constanța). Obiectivul a fost…

- Joi, 25 aprilie 2019, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului și Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar, au slujit in sobor de arhierei la Catedrala Patriarhala din București cu prilejul sfințirii Sfantului și Marelui Mir. Preafericitul Parinte Daniel,…

- Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, a declarat, joi, ca in acest an ar putea fi demarata constructia a doua spitale regionale, la Constanta si Craiova, care vor avea atat caracter public, cat si militar. „Maine vom avea in Guvern un astfel de document pentru a aproba construirea celor doua spitale…

- Directorul general al Directiei Nationale de Probatiune, Liviu Toader, a declarat, joi, ca nevoia de sustinere constanta a dezvoltarii sistemului de probatiune in Romania este una prioritara, in 2018 fiind inregistrate peste 100.000 de dosare. "Similar anilor anteriori, efectele reformei…

- Un nou transport de tancuri a sosit la Mihail Kogalniceanu, care sa întareasca dispozitivul de lupta existent deja la Marea Neagra. Dispozitivul de lupta al Armatei SUA la Marea Neagra a fost întarit cu noi tancuri. Acestea au fost aduse, pe la Capu Midia, pentru unitațile americane…

- Programul Școlar Colgate, parte integranta a inițiativei globale Colgate© Bright Smiles, Bright Futures™, va ajunge in perioada martie – iunie 2019 in 14 județe din Romania. Astfel, aproximativ 100.000 de copii din clasele primare vor invața de la voluntarii Crucii Roșii Romane și de la reprezentanții…