- Doi tineri de 21, respectiv 25 de ani, au fost grav raniti in urma unui accident rutier care s-a produs azi-noapte, la ora 4.30, pe DN 7. Pe raza comunei Budesti, masina in care se aflau cei doi a lovit ...

- O femeie insarcinata si un tanar au fost raniti in timpul unui accident petrecut pe DN64, noaptea trecuta. Pompierii SMURD Slatina și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Olt au intervenit, pe Drumul Național 64, in localitatea Strejești, la ...

- Trei tineri au fost raniti sambata, 3 noiembrie, in urma unui accident rutier in satul Scrioastea, judetul Teleorman. Masina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod si s-a rasturnat.

- Doi tineri si-au pierdut viata, joi seara, in municipiul Arad, iar alti doi au fost raniti, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut de pe un pasaj rutier, de la o inaltime de 10 metri, transmite News.ro. Accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei si a neatentiei soferului.

- Polițiștii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala Milcoiu au depistat in comuna Budești, 3 tineri banuiți de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. In urma executarii unui mandat de perchezitie domiciliara, polițiștii au depistat trei tineri cu varste ...

- Patru persoane au fost ranite luni pe soseaua de centura, la Lugoj. Primele cercetari ale politistilor au scos in evidenta faptul ca soferul unui autoturism nu a respectat distanta in mers si, pe fondul neatentiei, a lovit masina aflata in fata sa. Daca autoturismul care circula regulamentar a fost…

- Un accident mortal s-a produs luni dimineața in comuna Ciucurova, județul Tulcea. Un copil de trei ani și mama acestuia au fost raniți grav, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent de un gard. Șoferul a murit pe loc. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe DN22A, Harșova – Tulcea,…

- Cinci tineri au fost raniti, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce masina in care se aflau, condusa de un sofer in varsta de 19 ani, a intrat intr-un gard de beton, in comuna doljeana Teasc.