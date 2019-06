Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Stat Constanta organizeaza in perioada 20 - 30 iunie cea de a IV-a editie a Festivalului International de Teatru "Miturile cetatii", la care participa peste 30 de teatre din tara si strainatate. Spectacolele din cadrul festivalului vor avea loc la Teatrul de Stat Constanta, Teatrul National…

- In aceasta perioada a sezonului, cand foarte multi cetateni pleaca in concediu sau intr un weekend de relaxare, ne asteptam la o afluenta mare de public catre zona litoralului romanesc, zonele cu verdeata din jurul localitatilor urbane si locurile de agrement organizate in aer liber.Potrivit ISU Dobrogea,…

- COD GALBEN de instabilitate atmosferica, cantitați de apa insemnate, averse cu caracter torențial in partea de nord-vest și sud a județului Alba Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o avertizare meteorologica de COD GALBEN valabila in 2 iunie intre orele 14.00-21.00, de manifestari…

- Ripensia Timisoara a remizat in extremis in ultimul joc al acestui sezon din Liga a II-a. A fost 1-1 pe terenul Farului Constanta, dupa ce dobrogenii au deschis scorul. Gazdele au protestat pe gazon in primele minute ale intalnirii, dar au deschis scorul in urma unui penalty. Reusita ros-galbenilor…

- Anul școlar 2018-2019 este pe terminate, așa ca elevii de liceu și gimnaziu se gandesc la vacanța de vara. Vacanța de vara 2019 este progrmata sa inceapa in date diferite, in funcție de clasele in care se afla elevii. Astfel ca, elevii din clasele primare și cei din calsele gimmnaziale (V, VI, VII)…

- Sute de mii de turiști sunt așteptați pe litoral in mini - vacanța de 1 Mai. Prețurile de cazare variaza in funcție de stațiuni și de dotarile unitaților hoteliere de la 40 lei intr-un hotel de doua stele in sudul litoralului si 1.500 lei/noapte/camera in nordul stațiunii Mamaia.Citește și:…

- ASU Politehnica a jucat astazi la malul marii un meci crucial in lupta pentru supravietuire in Liga a II-a! SSC Farul s-a descurcat cumva in retur si totul a culminat cu o victorie obtinuta etapa trecuta pe terenul Energeticianului din… Petrosani. De cealalta parte, Politehnica a imbinat remizele cu…

- Politistii constanteni avertizeaza turistii si localnicii sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja deoarece acestea pot contine droguri cu o concentratie de peste 90 la suta si daca gasesc astfel de colete sa sune la 112. Oamenii legii desf...