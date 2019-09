Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai indragiți artiști de la noi, Fuego, este renumit pentru calmul și rabdarea de care da dovada, aproape in orice moment. Insa, iata ca are și el niște limite, care au fost atinse, culmea, chiar in timpul unui concert! Cantarețul a povestit care a fost unul dintre cele mai neplacute…

- A trait ani de zile pe strazi, la mila oamenilor, iar acum a fost reunit cu familia sa! Jose Lopez a parasit New Jersey in urma cu 24 de ani. S-a mutat in Florida dupa ce a divortat de sotia sa. Timp de cativa ani a tinut legatura cu cele doua fiice prin telefon. Insa a pierdut toate contactele dupa…

- Totul la inceput parea sa fie o banala sinuzita, insa acum s-a transformat intr-un calvar de nedescris. I s-a umflat fata in ultimul hal si arata ca un monstru! Barbatul din imagini are 56 de ani si este un adevarat fenomen al naturii pentru ca nimeni nu intelege ce se intampla cu fata…

- Vacanța de vara este așteptata de la cel mai mic pana la cel mai mare. De aceea relaxarea și distracția sunt cele mai vizate. Pentru a avea activitați de neuitat la malul marii, Teatrul Elisabeta din București vine special pentru tine cu spectacole de comedie la Teatrul de Vara din stațiunea Jupiter.…

- Jojo a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor cat de mandra este de familia ei. Actrița a ținut sa precizeze ca niciodata nu a visat sa aiba viața de acum. Jojo a atașat imagini cu Paul Ipate și fetița lor, dar și o imagine cu Achim, baiețelul din casatoria anterioara.…

- Medicul cardiolog Gary Swank și ghidul sau au fost impușcați mortal, cu multiple gloanțe. Polițiștii locali sunt de parere ca ghidul, Mario Graniel, in varsta de 53 de ani, ar fi fost de fapt ținta atacatorilor. Cu puțin timp inainte de producerea tragediei, Mario chemase autoritațile la locuința…

- Fotbalistul echipei nationale de tineret a Romaniei, Florinel Coman, a declarat, vineri, la finalul partidei cu Anglia, ca nu a trait niciodata sentimente atat de puternice si ca rezultatul de 4-2 este cel mai im...