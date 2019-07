USA Today: Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, este ca Trump. Numai că nu e Noul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, este un personaj excentric înclinat spre gafe, deseori cu un comportament, înclinat sa îsi jigneasca deopotriva aliatii si adversarii, ceea ce a facut ca el sa fie comparat cu presedintele Donald Trump.



Marti, Johnson, în vârsta de 55 de ani, a ajuns loctiitor al Theresei May - May paraseste functia miercuri, când ea va fi preluata de Johnson - în urma votului exercitat de membrii Partidului Conservator, de guvernamânt. În Marea Britanie, populatia alege un partid si nu un prim-ministru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

